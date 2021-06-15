Главный тренер сборной Финляндии назвал приемлемый результат в матче с Россией

Главный тренер сборной Финляндииподелился ожиданиями от матча сво втором туре группового этапа Евро-2020.

«Мы посмотрели стадион, думаю, он отличный. В среду будет хорошая игра, мы восстановились после матча против Дании, который был сложным. Нам предстоит довольно трудное испытание. Мы уверены в своих силах.

Йони Кауко вышел в игре против Дании и замечательно справился со свей ролью. Все здоровы, у нас всё хорошо перед игрой с Россией.

Будет очень сложно играть с Россией. Если надеяться на ничью, это отразится на настроении игроков. Посмотрим, как пойдет матч. Если будет ничья, это нас вполне устроит», — приводит слова Канервы «Матч ТВ».

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.

В первом матче сборная России уступила команде Бельгии со счетом 0:3, а финны выиграли у Дании (1:0).

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