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    Жемалетдинов: Бельгийцы сами боялись первые 15 минут, выбивали по аутам

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    Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов высказался после матча с Бельгией (0:3) на Евро-2020.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    «Бельгия была не на пике, у них не было нескольких игроков, но Лукаку — очень высокого уровня.

    Первый гол его мы сами себе придумали, а его второй — [он сам] уже убежал, забил. Его отмечу.

    Первые 15 минут бельгийцы сами боялись играть, выбивали по аутам. Это было видно. У нас были хорошие моменты.

    Этот досадный гол сломал всю игру. Если бы не этот гол, мы бы забили первыми. Игра нам давалась. Мы отталкивались от своей игры.

    Нужно самим выигрывать две игры и спокойно решать свои задачи», — сказал Жемалетдинов «Чемпионату».

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