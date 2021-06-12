Бейл: Мы извлечем урок из этой игры со Швейцарией

Капитан сборной Уэльсапрокомментировал ничью со(1:1) в матче 1-го тура чемпионата Европы.

Валлийцы пропустили сразу после перерыва, но сумели отыграться ближе к концу встречи.

Все прогнозы на Евро-2020

«Обе команды старались играть. Было немного напряженно, но для нас это неплохой результат. Мы извлечем урок из этой игры.

Мы хотели победить, у нас были шансы, но и у них тоже. Когда проигрываешь, есть соблазн опустить руки, но мы, как и всегда, проявили мужество и характер.

Мы очень много работали на поле, а это непросто в такую жару. Я горжусь ребятами. Теперь нам нужно восстановиться и готовиться к следующей игре», — сказал игрок в интервью BBC Sport.

Календарь и таблица Евро-2020

В турнирной таблице Уэльс и Швейцария делят второе-третье места (по 1 баллу). Впереди находится Италия (3), а позади — Турция (0).

В следующем туре Швейцария встретится с Италией, тогда как Уэльс сыграет с Турцией.