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    Куртуа: Мы разобрали сборную России, мы хорошо готовы к завтрашней игре

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    Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча с командой России в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    Матч между Бельгией и Россией пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 (мск).

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    • «Конечно, мы хотим выиграть, но для этого нужно много работать. Наш путь начинается завтра, для начала нужно выиграть у России. Будем идти от игры к игре.

    Бельгия дважды играла против России, но я не думаю, что это дает какое-либо преимущество. Все в порядке, мы разобрали сборную России, мы хорошо готовы к завтрашней игре.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Будет сложная игра, наверняка, будет много физики, но мы к этому готовы. В любом случае играть с болельщиками лучше, чем без них. Даже когда болеют против тебя.

    Мы готовы ко всему. Мы очень хотим выиграть турнир, мы сделаем все возможное, чтобы забрать трофей.

    В сборной России выявлен заражённый футболист? Это случалось часто походу сезона во многих лигах, мы привыкли к этому. Принимаем все меры предосторожности и стараемся не допустить заражений у себя.

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    • Люди много говорят о возрасте нашей команды, но надо сфокусироваться на персоналиях и наших качествах. Я не думаю, что мы слишком старые.

    У нас отличная смесь молодости и опыта. Хороший момент, чтобы войти в историю», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

    Календарь и таблица Евро-2020

    Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в своей группе с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

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