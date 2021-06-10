Соболев: Сборная России не боится Бельгию

Нападающий сборной Россиирассказал, с каким настроем команда подходит к матчу с

«Да, Бельгия — фаворит, с этим никто не спорит. Они очень сильны, но в отдельно взятом матче может произойти что угодно.

Могу сказать одно, что мы никого не боимся. Сделаем все возможное и невозможное, чтобы проявить себя с лучшей стороны.

Мы пока думаем только о матче с Бельгией, а там уже видно будет. Никаких других мыслей у нас нет», — сказал Соболев «Российской газете».

В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.