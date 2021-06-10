Гаджиев рассказал, за счет чего Россия может отобрать очки у Бельгии

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов»поделился ожиданиями от матча сборной России против Бельгии в первом туре группового этапа Евро-2020.

«Если бы в первом матче сборная России встречалась не с Бельгией, а с Данией, то ей все равно противостоял бы очень сильный соперник. Безусловно, подопечные Роберто Мартинеса чуть-чуть посильнее, но старт турнира редко получается простым. Возможно, действительно лучше сразу сразиться с лидером.

В любом случае, каждый игрок и тренер настраивают себя на победу. По своему опыту знаю. Пусть ты и играешь с более классной командой, но все равно хочешь выиграть. Ребята понимают, что у них меньше шансов, но они все же есть. Нельзя сказать, что сборная России неспособна обыграть Бельгию. Но если вероятность успеха противника равняется условным 67%, то нашего — 33%. Необходимо сыграть на максимуме своих возможностей, тогда все может получиться.

Сборная России ни в чем не превосходит Бельгию. Преимуществом может быть разве что фактор домашнего поля.

Чтобы не уступить, необходимо нейтрализовать атакующих футболистов бельгийцев, а они у них очень хорошие. Если это удастся, то есть возможность даже взять верх. Это может показаться банальным, но у россиян появятся шансы только в том случае, если они сыграют предельно строго в обороне, максимально собранно. А как еще могут выиграть подопечные Черчесова? Пропустить три, но забить четыре?

Не приходится надеяться, что российские футболисты смогут справиться с бельгийцами за счет индивидуального мастерства. Необходимо быть хорошо готовыми физически, цепко действовать в обороне и агрессивно — в атаке.

Надо "припарковать автобус" у собственной штрафной. Лично мне никогда не нравились подобные высказывания. Это несерьезный разговор. Если соперник заставит тебя сделать это, не даст тебе выходить со своей половины поля, то ничего иного не останется», — приводит слова Гаджиева RT.

В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.