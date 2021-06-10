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    Аленичев призвал Черчесова не ставить автобус в матче с Бельгией

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча сборной России против Бельгии в первом туре группового этапа Евро-2020.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «До старта наших на Евро не стихнет дискуссия, какую тактику выбрать на бельгийцев. Уверен, что не нужно ставить глубокий автобус в расчете на то, что Головин или Миранчук что-то придумают в контратаке — подобный подход ни к чему хорошему не приведет. Когда на твоей половине постоянно висит напряжение, то обороняющиеся рискуют рано или поздно потерять концентрацию. И такая команда, как Бельгия, обязательно накажет за это.

    К тому же не надо забывать, что сейчас большой процент мячей забивается после розыгрыша стандартов. Учитывая габариты бельгийцев и уровень ребят, которые подают у них штрафные и угловые, ни в коем случае нельзя садиться назад всеми одиннадцатью, фолить вблизи ворот, давая сопернику дополнительные шансы. Обязательно нужен разумный баланс между защитой и нападением.

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    • Да, Испанию три года назад мы выбили с ЧМ именно железной обороной, но не думаю, что сейчас вновь пойдем по такому пути. Против Бельгии нужно атаковать — там сзади тоже есть проблемы! Нашим парням просто необходимы спортивная наглость и вера в себя!», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

    В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

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