Аленичев призвал Черчесова не ставить автобус в матче с Бельгией

Бывший главный тренер «Спартака»поделился ожиданиями от матча сборнойпротивв первом туре группового этапа Евро-2020.

«До старта наших на Евро не стихнет дискуссия, какую тактику выбрать на бельгийцев. Уверен, что не нужно ставить глубокий автобус в расчете на то, что Головин или Миранчук что-то придумают в контратаке — подобный подход ни к чему хорошему не приведет. Когда на твоей половине постоянно висит напряжение, то обороняющиеся рискуют рано или поздно потерять концентрацию. И такая команда, как Бельгия, обязательно накажет за это.

К тому же не надо забывать, что сейчас большой процент мячей забивается после розыгрыша стандартов. Учитывая габариты бельгийцев и уровень ребят, которые подают у них штрафные и угловые, ни в коем случае нельзя садиться назад всеми одиннадцатью, фолить вблизи ворот, давая сопернику дополнительные шансы. Обязательно нужен разумный баланс между защитой и нападением.

Да, Испанию три года назад мы выбили с ЧМ именно железной обороной, но не думаю, что сейчас вновь пойдем по такому пути. Против Бельгии нужно атаковать — там сзади тоже есть проблемы! Нашим парням просто необходимы спортивная наглость и вера в себя!», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.