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    Второй игрок сборной Швеции сдал положительный тест на COVID-19

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    В сборной Швеции появился второй заболевший коронавирусом футболист, сообщает Aftonbladet.

    Маттиас Сванберг
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    Маттиас Сванберг

    Положительный тест сдал хавбек «Болоньи» Маттиас Сванберг. Ранее стал известно, что ковидом заболел полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски.

    Кулушевски сдал тест в понедельник, 7 июня, поэтому не полетел с командой на базу в Гетеборг, а изолировался в Стокгольме.

    Результат Сванберга стал известен сегодня прямо по ходу тренировки. Он также изолировался, команда пройдет еще один раунд тестирования.

    Первый матч сборной Швеции на Евро пройдет 14 июня со сборной Испании, которая на данный момент находится на карантине из-за положительного теста на ковид у Серджи Бускетса.

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