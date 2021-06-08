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    Полузащитник сборной Швеции сдал положительный тест на коронавирус

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    Полузащитник сборной Швеции Деян Кулушевски сдал положительный тест на коронавирус, информирует Sportbladet.

    Деян Кулушевски
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    Деян Кулушевски

    Врач национальной команды заявил, что игрок «Ювентуса» пожаловался на симптомы простуды утром, после чего и прошел тестирование.

    В сборной Швеции утверждают, что вспышки COVID-19 в национальной команде нет. Кулушевски находится на самоизоляции и надеется вернуться в сборную по ходу Евро-2020.

    Чемпионат Европы для Швеции начнется 14 июня, когда на стадионе «Ла Картуха» в Севилье пройдет матч с Испанией. Также в этой группе выступят команды Польши и Словакии.

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