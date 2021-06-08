Полузащитник сборной Швеции сдал положительный тест на коронавирус

Полузащитник сборной Швециисдал положительный тест на коронавирус, информирует Sportbladet.

Врач национальной команды заявил, что игрок «Ювентуса» пожаловался на симптомы простуды утром, после чего и прошел тестирование.

В сборной Швеции утверждают, что вспышки COVID-19 в национальной команде нет. Кулушевски находится на самоизоляции и надеется вернуться в сборную по ходу Евро-2020.

Чемпионат Европы для Швеции начнется 14 июня, когда на стадионе «Ла Картуха» в Севилье пройдет матч с Испанией. Также в этой группе выступят команды Польши и Словакии.