«СКА-Хабаровск» продлил контракт с хавбеком

продлил контракт с полузащитником, об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Новое соглашение рассчитано на один год. Прежний контракт действовал до 30 июня этого года.

🔥 «СКА-ХАБАРОВСК» ПРОДЛИЛ КОНТРАКТ С ВЛАДИСЛАВОМ НИКИФОРОВЫМ

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» продлил контракт с Владиславом Никифоровым. Новое соглашение рассчитано на год.

💪🏻 Этот сезон станет для Владислава пятнадцатым в составе родной команды (380 матчей, 21 гол)❤💙 pic.twitter.com/tipaV3n92A — ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) June 7, 2021

Отметим, что следующий сезон станет уже 15-м в клубе для 32-летнего хавбека. Всего Никифоров провел за хабаровский клуб 380 матчей, в которых забил 21 мяч.