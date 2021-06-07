Аллегри подозревают в отмывании денег

Наставникаподозревают в отмывании денег, сообщает Calciomercato.

По данным источника, с августа 2018 года по апрель 2021 года Аллегри получил семь банковских переводов на сумму 161 тысяча евро от компании Oia limited, которую подозревают в незаконной финансовой деятельности в сфере азартных игр.

Еще за этот период специалист получил переводы на общую сумму 168 тысяч евро от словенской компании Hit DD Nova Gorica, которая управляет гостиницами, игровыми и развлекательными центрами в Словении. Предполагается, что эти деньги получены за счет выигрышей, но также не исключены и другие подозрительные операции.

Также отмечается, что за указанный период Аллегри потратил 356 тысяч евро в казино, которые связаны с вышеупомянутыми компаниями из Монако и Словении.