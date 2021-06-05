Власти Испании и Португалии поддержали совместную заявку на ЧМ-2030

Премьер-министры Испании и Португалии Педро Санчес и Антониу Кошта подписали документ о поддержке совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году, сообщает Marca

Церемония подписания декларации проходила перед товарищеским матчем между странами на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

На арене присутствовали король Испании Фелипе VI и президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза, а также министры спорта обеих стран и президенты федераций футбола.

24 октября 2019 года ФИФА объявила, что официальный прием заявок на проведение чемпионата мира 2030 года начнется в 2022 году, а окончательный выбор победителя состоится на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 год.

RFEF и Португальская федерация футбола (FPF) заключили соглашение о совместной заявке в октябре 2020 года.

Также на проведение чемпионата мира в 2030 году претендуют Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай (совместная заявка), Марокко, а также Румыния, Греция, Болгария и Сербия (совместная заявка).

Напомним, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре, а ЧМ-2026 совместно проведут США, Канада и Мексика.