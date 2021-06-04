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    Орлов: Шансы у России выйти из группы на Евро небольшие

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    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах сборной России на чемпионате Европы.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Шанс выйти из группы небольшой. Это надо, чтобы наши футболисты проявили героизм. Если они выйдут из группы — это будет уже большой успех.

    Конечно, датчан надо больше опасаться, чем финнов. Дания и по рейтингу 10-я, что ли. Ну в общем она ближе к первым числам, чем сборная России, которая сейчас на 38 месте в рейтинге.

    Ну, этот рейтинг иногда распадается на 1-2 пункта, но на самом деле соотношение. И датчане. В составе все футболисты сборной играют в хороших клубах. У них хорошая команда. И они играют дома. Это тоже большой фактор.

    Зрители будут допущены, кроме российских. Они не пускают. Я, кстати, в этом самолете, там место у меня есть. Который должен был лететь в Копенгаген. Но, сказали, 7 числа будет последнее решение.

    Если УЕФА попросит датчан. Датчане закрываются таким фактором, что Россия в красной зоне по ковиду, и они боятся. Я кстати, уже сделал себе 2 вакцинации, но Спутник в Европе не считается», — сказал Орлов «Эху Москвы в Санкт-Петербурге».

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