Орлов: Шансы у России выйти из группы на Евро небольшие

Комментаторподелился мнением о перспективах сборной России на чемпионате Европы.

«Шанс выйти из группы небольшой. Это надо, чтобы наши футболисты проявили героизм. Если они выйдут из группы — это будет уже большой успех.

Конечно, датчан надо больше опасаться, чем финнов. Дания и по рейтингу 10-я, что ли. Ну в общем она ближе к первым числам, чем сборная России, которая сейчас на 38 месте в рейтинге.

Ну, этот рейтинг иногда распадается на 1-2 пункта, но на самом деле соотношение. И датчане. В составе все футболисты сборной играют в хороших клубах. У них хорошая команда. И они играют дома. Это тоже большой фактор.

Зрители будут допущены, кроме российских. Они не пускают. Я, кстати, в этом самолете, там место у меня есть. Который должен был лететь в Копенгаген. Но, сказали, 7 числа будет последнее решение.

Если УЕФА попросит датчан. Датчане закрываются таким фактором, что Россия в красной зоне по ковиду, и они боятся. Я кстати, уже сделал себе 2 вакцинации, но Спутник в Европе не считается», — сказал Орлов «Эху Москвы в Санкт-Петербурге».