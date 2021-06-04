Италия — Чехия: счет матча 4:0, обзор голов

обыграла(4:0) в товарищеской встрече, которая прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье.

Счет в матче был открыт на 23-й минуте — отличился Чиро Иммобиле, забивший из-под опытного Челюстки. Защитник не успел накрыть бомбардира «Лацио», оказавшегося в одиночестве на углу вратарской.

На 42-й минуте Николо Барелла с линии штрафной пробил, мяч отлетел от спины защитника Боржила и влетел за линию.

Счет стал крупным на 66-й минуте. Иммобиле с мыска забросил мяч в сторону открывавшегося Инсинье, итальянец за счёт классной скорости в два счёта оказался возле Павленки и расстрелял чеха.

А на 74-й минуте Инсинье выдал проникающую передачу мимо двух защитников, Доменико Берарди открылся на линии офсайда, выдержал театральную паузу и пробил в угол.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Италия — Чехия 4:0 Голы: 1:0 Чиро Иммобиле (23'), 2:0 Николо Барелла (42'), 3:0 Лоренцо Инсинье (66'), 4:0 Доменико Берарди (73') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джорджо Кьеллини (Франческо Ачерби, 64'), Леонардо Спинаццола (Эмерсон, 64'), Леонардо Бонуччи, Алессандро Флоренци (Рафаэл Толой, 86'), Мануэль Локателли, Жоржиньо (Бриан Кристанте, 63'), Николо Барелла, Лоренцо Инсинье, Доменико Берарди (Федерико Кьеза, 77'), Чиро Иммобиле (Джакомо Распадори, 78') Чехия: Иржи Павленка, Ондржей Челюстка (Давид Зима, 46'), Якуб Брабец, Владимир Цоуфаль, Ян Борил, Антонин Барак (Томаш Соучек, 46'), Владимир Дарида (Михал Садилек, 81'), Лукаш Масопуст (Петр Шевчик, 61'), Якуб Янкто (Матей Выдра, 61'), Алекс Краль, Михал Крменчик (Патрик Шик, 46')

Напомним, что Италия сыграет на групповом этапе Евро-2020 со Швейцарией, Турцией и Уэльсом.

Сборная Чехии в квартете D сразится с Хорватией, Англией и Шотландии.