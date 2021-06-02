В УЕФА подтвердили, что Дания не пустит российских болельщиков на матчи Евро-2020

подтвердили, что властине собираются делать исключение для болельщиков сборнойпо допуску на матчи чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что РФС попросил УЕФА помочь допустить болельщиков сборной России на матч Евро с Данией.

«Этот вопрос был направлен Датской футбольной ассоциацией в Министерство иностранных дел Дании. Однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было», — сказали «Спорт-Экспрессу» в УЕФА.

Совет Евросоюза ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы ЕС, согласно которым разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — в число одобренных не входят.

Матч сборных России и Дании 21 июня пройдет в Копенгагене в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.