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    В УЕФА подтвердили, что Дания не пустит российских болельщиков на матчи Евро-2020

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    В УЕФА подтвердили, что власти Дании не собираются делать исключение для болельщиков сборной России по допуску на матчи чемпионата Европы.

    Сборная России поедет в Данию без болельщиков
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    Сборная России поедет в Данию без болельщиков

    Ранее сообщалось, что РФС попросил УЕФА помочь допустить болельщиков сборной России на матч Евро с Данией.

    «Этот вопрос был направлен Датской футбольной ассоциацией в Министерство иностранных дел Дании. Однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было», — сказали «Спорт-Экспрессу» в УЕФА.

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    Матч сборных России и Дании 21 июня пройдет в Копенгагене в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.

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