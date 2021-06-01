РФС попросил УЕФА помочь допустить болельщиков сборной России на матч Евро с Данией

РФС обратился в УЕФА с просьбой помочь в решении вопроса допуска болельщиков сборной России на матч в Копенгагене, который состоится 21 июня.

«Мы обратились в УЕФА с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков сборной России на важнейший матч в Копенгагене 21 июня.

Власти Дании не планируют пускать иностранных болельщиков на Евро, хотя российская сторона разрешила въезжать в Санкт-Петербург не только гражданам играющих стран, но и всем обладателям билетов.

Мы сделаем все возможное, чтобы помочь нашим болельщикам и обеспечить поддержку сборной в важнейшем матче с датчанами.

Надеемся, что власти этой страны пойдут нам навстречу», — сказали «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Ранее Совет Евросоюза ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы ЕС, согласно которым разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — в число одобренных не входят.

Матч сборных России и Дании 21 июня пройдет в Копенгагене в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.