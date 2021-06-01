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    РФС попросил УЕФА помочь допустить болельщиков сборной России на матч Евро с Данией

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    РФС обратился в УЕФА с просьбой помочь в решении вопроса допуска болельщиков сборной России на матч в Копенгагене, который состоится 21 июня.

    Российские болельщики не смогут попасть в Данию
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    Российские болельщики не смогут попасть в Данию

    «Мы обратились в УЕФА с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков сборной России на важнейший матч в Копенгагене 21 июня.

    Власти Дании не планируют пускать иностранных болельщиков на Евро, хотя российская сторона разрешила въезжать в Санкт-Петербург не только гражданам играющих стран, но и всем обладателям билетов.

    Мы сделаем все возможное, чтобы помочь нашим болельщикам и обеспечить поддержку сборной в важнейшем матче с датчанами.

    Надеемся, что власти этой страны пойдут нам навстречу», — сказали «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

    Ранее Совет Евросоюза ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы ЕС, согласно которым разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — в число одобренных не входят.

    Матч сборных России и Дании 21 июня пройдет в Копенгагене в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.

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