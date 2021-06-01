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    Глава совета директоров «Уфы» покинул свой пост после откровенной фотосессии

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    Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» и председатель общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов сообщил, что подал в отставку.

    Ростислав Мурзагулов
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    Ростислав Мурзагулов

    Такое решение Мурзагулов принял после откровенной фотосессии с бывшей айс-герл уфимского «Салавата Юлаева», блогером и телеведущей Ульяной Тригубчак.

    «Ну все, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Мои искренние поздравления всем, кто так долго ждал! Теперь заживете. Ищу работу. Хотя нет, правильнее сказать — ищу новых мотиваций для жизни. Командовать всеми — для меня не мотивация», — написал Мурзагулов в своем инстаграме.

    А по этой ссылке та самая откровенная фотосессия Мурзагулова и Тригубчак.

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