Глава совета директоров «Уфы» покинул свой пост после откровенной фотосессии

Председатель совета директоров футбольного клубаи председатель общественной палаты Башкириисообщил, что подал в отставку.

Такое решение Мурзагулов принял после откровенной фотосессии с бывшей айс-герл уфимского «Салавата Юлаева», блогером и телеведущей Ульяной Тригубчак.

«Ну все, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Мои искренние поздравления всем, кто так долго ждал! Теперь заживете. Ищу работу. Хотя нет, правильнее сказать — ищу новых мотиваций для жизни. Командовать всеми — для меня не мотивация», — написал Мурзагулов в своем инстаграме.

А по этой ссылке та самая откровенная фотосессия Мурзагулова и Тригубчак.