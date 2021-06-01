Мхитарян продлил контракт с «Ромой»

Генрих Мхитарян Фото: globallookpress.com
Предыдущий контракт 32-летнего хавбека сборной Армении истекал нынешним летом, но включал в себя опцию продления на год в зависимости от выступлений.
Ранее сообщалось, что зарплата футболиста составит 4,5 миллиона евро за сезон.
В прошедшем сезоне Мхитарян отыграл 46 матчей во всех турнирах, забив 15 мячей и сделав 13 голевых передач.
🤝 Henrikh Mkhitaryan prolunga il proprio contratto con l’#ASRoma— AS Roma (@OfficialASRoma) June 1, 2021
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