Мхитарян продлил контракт с «Ромой»

Полузащитник «Ромы»подписал со столичным клубом новый контракт до лета 2023 года.

Предыдущий контракт 32-летнего хавбека сборной Армении истекал нынешним летом, но включал в себя опцию продления на год в зависимости от выступлений.

Ранее сообщалось, что зарплата футболиста составит 4,5 миллиона евро за сезон.

В прошедшем сезоне Мхитарян отыграл 46 матчей во всех турнирах, забив 15 мячей и сделав 13 голевых передач.