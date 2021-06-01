Евсеев: Вопрос селекции в «Шиннике» сложный, не все поедут играть в ПФЛ

Бывший главный тренер «Уфы», сегодня возглавивший, заявил, что постарается вернуть команду в ФНЛ.

В минувшем сезоне ярославцы вылетели в ПФЛ, заняв последнее место в первенстве ФНЛ.

«Есть большое желание сделать так, чтобы ярославский коллектив был на том уровне, на котором он был всегда.

Если брать другие клубы ФНЛ, то по уровню, что есть в Ярославле (традиции и инфраструктура), с "Шинником" могут сравниться немногие: только, пожалуй, "Алания", московское "Торпедо" и воронежский "Факел".

Это те клубы, у которых есть база, стадион, а за плечами серьезный опыт игры на высшем уровне.

Что касается селекции, то это один из самых сложных вопросов. Можно сюда приглашать разных футболистов, но не все поедут играть во втором дивизионе.

Хотя, повторюсь, для меня это не понижение, а новый вызов. Никакой иной задачи для меня, кроме как возвращения в ФНЛ, быть не может. Да и, думаю, для клуба тоже», — приводит слова Евсеева пресс-служба клуба.