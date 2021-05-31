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    Экс-врач сборной России: Де Брюйне точно пропустит матч с нашей командой на Евро-2020

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    Бывший врач сборной России Юрий Васильков считает, что полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне не успеет восстановиться к матчу против России на чемпионате Европы.

    Кевин Де Брюйне
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    Кевин Де Брюйне

    В воскресенье Де Брюйне сообщил, что получил перелом носа и лицевой кости в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

    «Серьезная травма. Глазница — очень осторожная и нежная кость. Вы же видели, на лице сразу же появился синяк. Рядом находится центральная нервная система, поэтому глаза — это очень серьезно.

    Кевин Де Брюйне точно пропустит матч против сборной России. Даже при всем желании бельгиец не сможет выйти на поле. Выступить на чемпионате Европы с такой неприятной травмой шансов почти нет. Она требует длительного процесса восстановления. Кевин сможет тренироваться и играть лишь через полтора месяца, да и то, наверное, в маске.

    Лично я с переломами глазницы в футболе не сталкивался. Если бы это был американский футбол — я бы еще понял, но в большом футболе это редкость. Скорее даже боксерская травма», — приводит слова Василькова «Чемпионат».

    Напомним, что Бельгия — соперник России по группе Евро-2020. Команды сыграют друг с другом 12 июня в Санкт-Петербурге.

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