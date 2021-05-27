«Тулуза» — «Нант»: счет матча 1:2, обзор голов

потерпела поражение отв первом переходном матче за право сыграть в Лиге 1 в следующем сезоне.

Встреча, которая прошла в Тулузе, завершилась со счетом 1:2.

Уже на 10-й минуте Людовик Блас вывел «канареек» вперед. Спустя восемь минут Дейер Мачадо восстановил паритет.

Однако на 22-й минуте Рандаль Коло Муани вернул гостям минимальный перевес. Этот гол стал последним.

Футбол. Франция. Лига 1. Квалификация Тулуза — Нант 1:2 Голы: 0:1 Людовик Блас (10'), 1:1 Deiver Machado (19'), 1:2 Рандаль Коло Муани (22') Тулуза: Максим Дюпе, Kelvin Adou, Рубен Габриэльсен, Себастин Деваст, Deiver Machado, Стивен Морейра (Сам Санна, 72'), Куадио Коне, Стейн Спирингс (Nathan N'Goumou, 79'), Брехт Дежагере (Branco van den Boomen, 62'), Вакун Юссуф Байо (Рис Хили, 62'), Amine Adli Нант: Альбан Лафон, Николя Паллуа, Деннис Аппиа, Шарль Траоре, Жан-Шарль Кастеллетто, Педро Чиривелья, Людовик Блас (Роли Перейра де Са, 80'), Рандаль Коло Муани (Рено Эмон, 87'), Имран Луза (Sebastien Corchia, 87'), Моузес Саймон (Андрей Жиротто, 79'), Калифа Кулибали (Маркус Режис Коко, 66') Предупреждения: Педро Чиривелья (46'), Куадио Коне (63'), Стивен Морейра (72')

Ответная игра пройдет 30 мая в Нанте.