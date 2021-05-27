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    Капитан «Реала» прокомментировал отставку Зидана

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    Защитник Серхио Рамос отреагировал на отставку главного тренера Зинедина Зидана из «Реала».

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    «ЗЗ, один и единственный. Желаю всего наилучшего. Вы заслужили, заработали это. Наслаждайтесь жизнью и семьей. Обнимаю, мистер. Спасибо», — написал Рамос в Instagram.

    Напомним, накануне мадридский клуб на своем официальном сайте объявил, что главный тренер Зинедин Зидан принял решение покинуть занимаемый пост.

  • Зидан покинул пост главного тренера «Реала»
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    • По итогам завершившегося чемпионата Испании «Реал» занял второе место в турнирной таблице. Команда на два балла отстала от завоевавшего золото первенства столичного «Атлетико».

    В Лиге чемпионов «сливочные» дошли до стадии 1/2 финала, где по сумме двух встреч проиграли лондонскому «Челси» (1:1, 0:2).

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