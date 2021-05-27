Капитан «Реала» прокомментировал отставку Зидана

Защитникотреагировал на отставку главного тренераиз

«ЗЗ, один и единственный. Желаю всего наилучшего. Вы заслужили, заработали это. Наслаждайтесь жизнью и семьей. Обнимаю, мистер. Спасибо», — написал Рамос в Instagram.

Напомним, накануне мадридский клуб на своем официальном сайте объявил, что главный тренер Зинедин Зидан принял решение покинуть занимаемый пост.

По итогам завершившегося чемпионата Испании «Реал» занял второе место в турнирной таблице. Команда на два балла отстала от завоевавшего золото первенства столичного «Атлетико».

В Лиге чемпионов «сливочные» дошли до стадии 1/2 финала, где по сумме двух встреч проиграли лондонскому «Челси» (1:1, 0:2).