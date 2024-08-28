28 августа в 3-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Алавес». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Алавес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Реал Сосьедад» стартовал в чемпионате не столь уверенно. Баски набрали всего 3 очка в 2 первых турах Примеры.

При этом «Реал Сосьедад» сейчас находится на 9 месте турнирной таблицы. Забили «доностьяррас» 2 мяча при 2 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: минувший тур принес баскам три очка. «Реал Сосьедад» с минимальным счетом переиграл «Эспаньол».

До того «доностьяррас» дома уступили «Райо Вальекано» (1:2). А вот в последнем летнем спарринге команда подписала мировую с «Унионом» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. При этом «Реал Сосьедад» забил всего 4 мяча при 7 пропущенных.

Не сыграют: Арсен Захарян, Альваро Одриосола, Игорь Субельдиа, Андер Барренечеа — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Баски явно будут сражаться за самые высокие места. Да и подбор игроков у команды весьма приличный.

Поединки против «Алавеса» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Реал Сосьедад» выиграл 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. «Доностьяррас» явно намерены подтянуться к лидирующей группе.

«Алавес»

Турнирное положение: Похоже, «Алавес» в нынешнем сезоне обречен на борьбу за выживание. Старт чемпионата команда провела неудачно

Причем «Алавес» в 2 первых турах набрал всего один зачетный балл. А вот забила команда всего один мяч.

Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Алавес» не дал себя обыграть «Бетису» (0:0).

До того команда проиграла «Сельте» (1:2). А вот в своем последнем контрольном матче клуб из Витории переиграл «Осасуну» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алавес» настрелял лишь 4 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 5 раз.

Не сыграют: Александр Седлар — дисквалифицирован.

Состояние команды: дисквалификация Седлара явно скажется на надежности тылов. Да и с реализацией у команды нынче огромные проблемы.

При этом «Алавес» месяц назад противостоят баскам в спарринге. Основное время той встрече завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти успех сопутствовал клубу из Витории.

Последняя победа над «Реал Сосьедадом» случилась еще 4 года назад. А вот в минувшем сезоне «Алавес» по разу сыграл вничью и уступил.

Тем не менее, номинальные гости уж точно будут цепляться за очки. Команда постарается сыграть примерно так же, как и в минувшем туре с «Бетисом».

Статистика для ставок

«Алавес» уже более 4 лет не может одолеть «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» в среднем забивает гол за матч

«Алавес» не выигрывал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 5.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.51 и 1.62.

Прогноз: Баски явно сильнее соперника, к тому же имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей.

«Реал Сосьедад» традиционно успешно противостоит «Алавесу», да и оппонент явно не блещет в плане реализации.

Ставка: Фора «Реал Сосьедада» -1.5 за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.32