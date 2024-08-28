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    Реал Сосьедад — Алавес: прогноз и ставка

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    28 августа в 3-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Алавес». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Алавес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Августа 2024 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 22:30 Алавес

    Алавес

  • Витория
    •

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Реал Сосьедад» стартовал в чемпионате не столь уверенно. Баски набрали всего 3 очка в 2 первых турах Примеры.

    При этом «Реал Сосьедад» сейчас находится на 9 месте турнирной таблицы. Забили «доностьяррас» 2 мяча при 2 пропущенных в свои ворота.

    Реал Сосьедад — Алавес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур принес баскам три очка. «Реал Сосьедад» с минимальным счетом переиграл «Эспаньол».

    До того «доностьяррас» дома уступили «Райо Вальекано» (1:2). А вот в последнем летнем спарринге команда подписала мировую с «Унионом» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. При этом «Реал Сосьедад» забил всего 4 мяча при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Арсен Захарян, Альваро Одриосола, Игорь Субельдиа, Андер Барренечеа — травмированы.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Баски явно будут сражаться за самые высокие места. Да и подбор игроков у команды весьма приличный.

    Поединки против «Алавеса» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Реал Сосьедад» выиграл 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. «Доностьяррас» явно намерены подтянуться к лидирующей группе.

    «Алавес»

    Турнирное положение: Похоже, «Алавес» в нынешнем сезоне обречен на борьбу за выживание. Старт чемпионата команда провела неудачно

    Причем «Алавес» в 2 первых турах набрал всего один зачетный балл. А вот забила команда всего один мяч.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Алавес» не дал себя обыграть «Бетису» (0:0).

    До того команда проиграла «Сельте» (1:2). А вот в своем последнем контрольном матче клуб из Витории переиграл «Осасуну» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Алавес» настрелял лишь 4 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 5 раз.

    Не сыграют: Александр Седлар — дисквалифицирован.

    Состояние команды: дисквалификация Седлара явно скажется на надежности тылов. Да и с реализацией у команды нынче огромные проблемы.

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    При этом «Алавес» месяц назад противостоят баскам в спарринге. Основное время той встрече завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти успех сопутствовал клубу из Витории.

    Последняя победа над «Реал Сосьедадом» случилась еще 4 года назад. А вот в минувшем сезоне «Алавес» по разу сыграл вничью и уступил.

    Тем не менее, номинальные гости уж точно будут цепляться за очки. Команда постарается сыграть примерно так же, как и в минувшем туре с «Бетисом».

    Статистика для ставок

    • «Алавес» уже более 4 лет не может одолеть «Реал Сосьедад»

    • «Реал Сосьедад» в среднем забивает гол за матч

    • «Алавес» не выигрывал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 5.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.51 и 1.62.

    Прогноз: Баски явно сильнее соперника, к тому же имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей.

    «Реал Сосьедад» традиционно успешно противостоит «Алавесу», да и оппонент явно не блещет в плане реализации.

    Ставка: Фора «Реал Сосьедада» -1.5 за 2.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.32

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    «Реал Сосьедад» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 28.08.2024. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «доностьяррас»?
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