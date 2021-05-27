ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рубен ДиашТоп-3 защитников клубного сезона 2020/2021
  • 13:12
    • Зидан покинул пост главного тренера «Реала»
  • 13:00
    • Сборная России по футболу сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
  • 11:45
    • «Рубин» объявил о переходе атакующего полузащитника сборной Черногории
  • 11:32
    • Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм»
  • 11:16
    • «Бавария» объявила о переходе защитника «Рединга»
    Все новости спорта

    Зидан покинул пост главного тренера «Реала»

    Футбол Футбол Испании Примера (Ла Лига) Реал Мадрид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Мадридский «Реал» на своем официальном сайте сообщил, что главный тренер команды Зинедин Зидан покинул занимаемый пост.

    Зинедин Зидан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зинедин Зидан

    «Зинедин Зидан принял решение покинуть "Реал". Мы уважаем его решение и благодарим за профессионализм, преданность и страсть к работе за все годы», — говорится в заявлении.

    В прошедшем сезоне «Реал» под руководством Зидана занял второе место в чемпионате Испании, в Кубке страны команда вылетела на стадии 1/32 финала, в Лиге чемпионов в полуфинале по сумме двух матчей уступила «Челси».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Четвертый матч Швейцарии будет результативным?
  • Швейцария — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Сможет ли Швеция выиграть у Чехии?
  • Швеция — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Пожалеет ли «Нант» о своем провале в последнем туре Лиги 1?
  • «Тулуза» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 27 мая
  • Сегодня в 20:15
    •  2.19
  • Прогноз на матч Швейцария — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Тулуза — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч США — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.69
  • Прогноз на матч Венеция — Читтаделла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  5.17
  • Экспресс дня 28 мая
  • Завтра в 20:15
    •  2.46
  • Прогноз на матч Казахстан — Канада
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Рух Брест
  • Футбол
  • Завтра в 20:10
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры