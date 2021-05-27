Зидан покинул пост главного тренера «Реала»

Мадридскийна своем официальном сайте сообщил, что главный тренер командыпокинул занимаемый пост.

«Зинедин Зидан принял решение покинуть "Реал". Мы уважаем его решение и благодарим за профессионализм, преданность и страсть к работе за все годы», — говорится в заявлении.

В прошедшем сезоне «Реал» под руководством Зидана занял второе место в чемпионате Испании, в Кубке страны команда вылетела на стадии 1/32 финала, в Лиге чемпионов в полуфинале по сумме двух матчей уступила «Челси».