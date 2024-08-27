27 августа в третьем туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Барселона». Начало встречи — 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: команда из Мадрида взяла неплохой старт в новом сезоне испанской Примеры.

Мадридцы смогли набрать четыре очка и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице.

Мадридский коллектив смог всего два раза поразить ворота соперника, а в свои пропустил и вовсе один раз.

Последние матчи: на старте сезоне команда из столицы Испании переиграла «Реал Сосьедад» (2:1) и сыграла вничью с «Хетафе» (0:0).

Во время подготовки к сезону столичный коллектив одолел «Вулверхэмптон», сыграл вничью с «Кордобой» (1:1) и «Брагой», а также проиграл «Борнмуту» (0:1), «Витории» (0:2) и «Херенвену» (0:5).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: в составе «пчел» не смогут выйти на поле травмированные Андрей Рацю и Диего Мендес.

Состояние команды: подопечные Иньиго Переса в прошлом сезоне стали только 17-ми, однако в новом сезоне стартовали очень хорошо.

«Райо Вальекано» является достаточно грозной командой, однако все равно думается, что в игре коллектив опустится во вторую половину турнирной таблицы.

«Барселона»

Турнирное положение: «блаугранас» отлично стартовали в новом сезоне.

«Сине-гранатовые» смогли дважды победить, набрали 6 очков из 6 возможных и идут вторыми в турнирной таблице.

Коллектив из одноименного города забил четыре мяча, а пропустил — два.

Последние матчи: команда из Барселоны начал чемпионат с побед над «Валенсией» (2:1) и «Атлетиком» (2:1).

Во время предсезонных сборов коллектив из Каталонии победил «Олот» (1:0) и «Реал» (2:1). Также каталонцы сыграли вничью с «Манчестер Сити» (2:2) и «Милано» (2:2) и проиграли «Монако» (0:3).

Не сыграют: травмированы в стане каталонского коллектива Гави, Френки Де Йонг, Ансу Фати и Андреас Кристенсен.

Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика здоровски стартовали в новом сезоне и сделали заявку на то, что будут бороться за чемпионство в этом сезоне.

В прошлом чемпионате «Барселона» стала второй, поэтому сейчас точно захочет добыть титул чемпионов. В соперниках — грозный «Реал».

Статистика для ставок

«Барселона» выиграла 6 последних официальных матчей

«Райо Вальекано» не проигрывает «Барселоне» в родных стенах на протяжении 3 матчей

В прошлом сезоне один раз команды сыграли вничью, один раз победила «Барселона»

Прогнозы и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.00, а победа «Райо Вальекано» — в 4.70.

ТБ 2,5 оценивается в 1.72, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.12.

Прогноз:команды в последнее время не очень много забивают, поэтому думается, что не смогут пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.12.

Прогноз: «Барселона» все же сильнее своего оппонента и должна добывать третью победу подряд.

Ставка: победа «Барселоны» с форой-1 за 2.17.