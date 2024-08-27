Райо Вальекано
Барселона
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: команда из Мадрида взяла неплохой старт в новом сезоне испанской Примеры.
Мадридцы смогли набрать четыре очка и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице.
Райо Вальекано — Барселона: коэффициенты букмекеров
Мадридский коллектив смог всего два раза поразить ворота соперника, а в свои пропустил и вовсе один раз.
Последние матчи: на старте сезоне команда из столицы Испании переиграла «Реал Сосьедад» (2:1) и сыграла вничью с «Хетафе» (0:0).
Во время подготовки к сезону столичный коллектив одолел «Вулверхэмптон», сыграл вничью с «Кордобой» (1:1) и «Брагой», а также проиграл «Борнмуту» (0:1), «Витории» (0:2) и «Херенвену» (0:5).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: в составе «пчел» не смогут выйти на поле травмированные Андрей Рацю и Диего Мендес.
Состояние команды: подопечные Иньиго Переса в прошлом сезоне стали только 17-ми, однако в новом сезоне стартовали очень хорошо.
«Райо Вальекано» является достаточно грозной командой, однако все равно думается, что в игре коллектив опустится во вторую половину турнирной таблицы.
«Барселона»
Турнирное положение: «блаугранас» отлично стартовали в новом сезоне.
«Сине-гранатовые» смогли дважды победить, набрали 6 очков из 6 возможных и идут вторыми в турнирной таблице.
Коллектив из одноименного города забил четыре мяча, а пропустил — два.
Последние матчи: команда из Барселоны начал чемпионат с побед над «Валенсией» (2:1) и «Атлетиком» (2:1).
Во время предсезонных сборов коллектив из Каталонии победил «Олот» (1:0) и «Реал» (2:1). Также каталонцы сыграли вничью с «Манчестер Сити» (2:2) и «Милано» (2:2) и проиграли «Монако» (0:3).
Не сыграют: травмированы в стане каталонского коллектива Гави, Френки Де Йонг, Ансу Фати и Андреас Кристенсен.
Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика здоровски стартовали в новом сезоне и сделали заявку на то, что будут бороться за чемпионство в этом сезоне.
В прошлом чемпионате «Барселона» стала второй, поэтому сейчас точно захочет добыть титул чемпионов. В соперниках — грозный «Реал».
Статистика для ставок
- «Барселона» выиграла 6 последних официальных матчей
- «Райо Вальекано» не проигрывает «Барселоне» в родных стенах на протяжении 3 матчей
- В прошлом сезоне один раз команды сыграли вничью, один раз победила «Барселона»
Прогнозы и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.00, а победа «Райо Вальекано» — в 4.70.
ТБ 2,5 оценивается в 1.72, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.12.
- 2.18Верона — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.25Родина — Ротор: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.08Галатасарай — Янг Бойз: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз:команды в последнее время не очень много забивают, поэтому думается, что не смогут пробить тотал.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.12.
Прогноз: «Барселона» все же сильнее своего оппонента и должна добывать третью победу подряд.
Ставка: победа «Барселоны» с форой-1 за 2.17.