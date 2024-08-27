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    «Райо Вальекано» и «Барселона» много не забьют

    Райо Вальекано — Барселона: прогноз и ставка

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    «Барселона»
    27 августа в третьем туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Барселона». Начало встречи — 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Августа 2024 года

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 22:30 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: команда из Мадрида взяла неплохой старт в новом сезоне испанской Примеры.

    Мадридцы смогли набрать четыре очка и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице.

    Райо Вальекано — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Мадридский коллектив смог всего два раза поразить ворота соперника, а в свои пропустил и вовсе один раз.

    Последние матчи: на старте сезоне команда из столицы Испании переиграла «Реал Сосьедад» (2:1) и сыграла вничью с «Хетафе» (0:0).

    Во время подготовки к сезону столичный коллектив одолел «Вулверхэмптон», сыграл вничью с «Кордобой» (1:1) и «Брагой», а также проиграл «Борнмуту» (0:1), «Витории» (0:2) и «Херенвену» (0:5).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: в составе «пчел» не смогут выйти на поле травмированные Андрей Рацю и Диего Мендес.

    Состояние команды: подопечные Иньиго Переса в прошлом сезоне стали только 17-ми, однако в новом сезоне стартовали очень хорошо.

    «Райо Вальекано» является достаточно грозной командой, однако все равно думается, что в игре коллектив опустится во вторую половину турнирной таблицы.

    «Барселона»

    Турнирное положение: «блаугранас» отлично стартовали в новом сезоне.

    «Сине-гранатовые» смогли дважды победить, набрали 6 очков из 6 возможных и идут вторыми в турнирной таблице.

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    • Коллектив из одноименного города забил четыре мяча, а пропустил — два.

    Последние матчи: команда из Барселоны начал чемпионат с побед над «Валенсией» (2:1) и «Атлетиком» (2:1).

    Во время предсезонных сборов коллектив из Каталонии победил «Олот» (1:0) и «Реал» (2:1). Также каталонцы сыграли вничью с «Манчестер Сити» (2:2) и «Милано» (2:2) и проиграли «Монако» (0:3).

    Не сыграют: травмированы в стане каталонского коллектива Гави, Френки Де Йонг, Ансу Фати и Андреас Кристенсен.

    Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика здоровски стартовали в новом сезоне и сделали заявку на то, что будут бороться за чемпионство в этом сезоне.

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    В прошлом чемпионате «Барселона» стала второй, поэтому сейчас точно захочет добыть титул чемпионов. В соперниках — грозный «Реал».

    Статистика для ставок

    • «Барселона» выиграла 6 последних официальных матчей

    • «Райо Вальекано» не проигрывает «Барселоне» в родных стенах на протяжении 3 матчей

    • В прошлом сезоне один раз команды сыграли вничью, один раз победила «Барселона»

    Прогнозы и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.00, а победа «Райо Вальекано» — в 4.70.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.72, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.12.

    Прогноз:команды в последнее время не очень много забивают, поэтому думается, что не смогут пробить тотал.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.12.

    Прогноз: «Барселона» все же сильнее своего оппонента и должна добывать третью победу подряд.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой-1 за 2.17.

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