27 августа в 3-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Ахмат» и ЦСКА. Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: Грозненцы в чемпионате стартовали неудачно. По итогам 6 первых туров команда занимает 14 место в турнирной таблице.

При этом «Ахмат» в 6 поединках сумела разжиться всего 4 очками. Да и забила команда всего лишь 4 мяча.

Последние матчи: в минувшем туре чеченцы разжились одним зачетным пунктом. «Ахмат» расписал веселый паритет с «Химками» (3:3).

До того команда минимально уступила махачкалинскому «Динамо». Да и кубковая встреча с «Краснодаром» завершилась минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ахмат» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: подопечные Магомеда Адиева слишком часто пропускают. Да и в плане реализации грозненцы явно не преуспевают.

Поединки с ЦСКА проходят для команды традиционно неудачно. Из 5 последних матчей «Ахмат» победил дважды при 3 поражениях.

Нет сомнений, что грозненцы постараются сохранить свое место в дуэте лидеров группы С. Да и последний очный поединок с «армейцами» принес команде викторию (2:1).

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» в нынешнем сезоне вполне способны выстрелить. По итогам первых 6 туров команда находится на 5 месте в РПЛ.

Причем ЦСКА прекрасно выглядит в плане реализации. В 6 матчах команда настреляла уже 13 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова показала свою силу. «Красно-синие» учинили разгром «Акрону» (4:0).

До того команда с минимальным счетом уступила «Локомотиву». А вот в кубковой встрече с «Пари НН» ЦСКА был сильнее в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих матчах москвичи забили 11 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда Марко Николича выглядит весьма симпатично. Да и настрой на Кубок у «армейцев» максимально серьезный.

При этом ЦСКА нынче находится на 3 месте в своей группе Кубка страны. Так что подопечные Николича явно постараются исправить ситуацию.

Вот только с результативностью в Кубке у команды настоящая беда. В 2 матчах турнира москвичи забили всего 1 мяч.

И уж точно «красно-синие» сыграют на своих козырях. Да и защитник Игорь Дивеев демонстрирует по истине форвардовскую результативность, отличившись уже 4 голами в 6 матчах РПЛ.

Статистика для ставок

ЦСКА в чемпионате в среднем забивает 2 гола за матч

Грозненцы в среднем забивают менее гола за матч

«Ахмат» пропускает в среднем почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.95 и 1.88.

Прогноз: Москвичи смотрятся сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

ЦСКА наверняка постарается поправить свое положение в группе Кубка, да и оборона соперника ошибается чересчур часто.

Ставка: Победа ЦСКА за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.01