Ахмат
ЦСКА
«Ахмат»
Турнирное положение: Грозненцы в чемпионате стартовали неудачно. По итогам 6 первых туров команда занимает 14 место в турнирной таблице.
При этом «Ахмат» в 6 поединках сумела разжиться всего 4 очками. Да и забила команда всего лишь 4 мяча.
Ахмат — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре чеченцы разжились одним зачетным пунктом. «Ахмат» расписал веселый паритет с «Химками» (3:3).
До того команда минимально уступила махачкалинскому «Динамо». Да и кубковая встреча с «Краснодаром» завершилась минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ахмат» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подопечные Магомеда Адиева слишком часто пропускают. Да и в плане реализации грозненцы явно не преуспевают.
Поединки с ЦСКА проходят для команды традиционно неудачно. Из 5 последних матчей «Ахмат» победил дважды при 3 поражениях.
Нет сомнений, что грозненцы постараются сохранить свое место в дуэте лидеров группы С. Да и последний очный поединок с «армейцами» принес команде викторию (2:1).
ЦСКА
Турнирное положение: «Армейцы» в нынешнем сезоне вполне способны выстрелить. По итогам первых 6 туров команда находится на 5 месте в РПЛ.
Причем ЦСКА прекрасно выглядит в плане реализации. В 6 матчах команда настреляла уже 13 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова показала свою силу. «Красно-синие» учинили разгром «Акрону» (4:0).
До того команда с минимальным счетом уступила «Локомотиву». А вот в кубковой встрече с «Пари НН» ЦСКА был сильнее в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих матчах москвичи забили 11 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда Марко Николича выглядит весьма симпатично. Да и настрой на Кубок у «армейцев» максимально серьезный.
При этом ЦСКА нынче находится на 3 месте в своей группе Кубка страны. Так что подопечные Николича явно постараются исправить ситуацию.
Вот только с результативностью в Кубке у команды настоящая беда. В 2 матчах турнира москвичи забили всего 1 мяч.
И уж точно «красно-синие» сыграют на своих козырях. Да и защитник Игорь Дивеев демонстрирует по истине форвардовскую результативность, отличившись уже 4 голами в 6 матчах РПЛ.
Статистика для ставок
- ЦСКА в чемпионате в среднем забивает 2 гола за матч
- Грозненцы в среднем забивают менее гола за матч
- «Ахмат» пропускает в среднем почти 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.95 и 1.88.
- 2.18Верона — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.25Родина — Ротор: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Спартак — Динамо Махачкала: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: Москвичи смотрятся сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.
ЦСКА наверняка постарается поправить свое положение в группе Кубка, да и оборона соперника ошибается чересчур часто.
Ставка: Победа ЦСКА за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.01