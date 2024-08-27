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    Поправит ли ЦСКА свои дела в Кубке?

    Ахмат — ЦСКА: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — ЦСКА
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    Тамерлан Мусаев
    27 августа в 3-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Ахмат» и ЦСКА. Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа C 27 Августа 2024 года

    Ахмат

  • Грозный
    •  Ахмат 17:15 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Ахмат»

    Турнирное положение: Грозненцы в чемпионате стартовали неудачно. По итогам 6 первых туров команда занимает 14 место в турнирной таблице.

    При этом «Ахмат» в 6 поединках сумела разжиться всего 4 очками. Да и забила команда всего лишь 4 мяча.

    Ахмат — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре чеченцы разжились одним зачетным пунктом. «Ахмат» расписал веселый паритет с «Химками» (3:3).

    До того команда минимально уступила махачкалинскому «Динамо». Да и кубковая встреча с «Краснодаром» завершилась минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ахмат» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: подопечные Магомеда Адиева слишком часто пропускают. Да и в плане реализации грозненцы явно не преуспевают.

    Поединки с ЦСКА проходят для команды традиционно неудачно. Из 5 последних матчей «Ахмат» победил дважды при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что грозненцы постараются сохранить свое место в дуэте лидеров группы С. Да и последний очный поединок с «армейцами» принес команде викторию (2:1).

    ЦСКА

    Турнирное положение: «Армейцы» в нынешнем сезоне вполне способны выстрелить. По итогам первых 6 туров команда находится на 5 месте в РПЛ.

    Причем ЦСКА прекрасно выглядит в плане реализации. В 6 матчах команда настреляла уже 13 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова показала свою силу. «Красно-синие» учинили разгром «Акрону» (4:0).

    До того команда с минимальным счетом уступила «Локомотиву». А вот в кубковой встрече с «Пари НН» ЦСКА был сильнее в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих матчах москвичи забили 11 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда Марко Николича выглядит весьма симпатично. Да и настрой на Кубок у «армейцев» максимально серьезный.

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    При этом ЦСКА нынче находится на 3 месте в своей группе Кубка страны. Так что подопечные Николича явно постараются исправить ситуацию.

    Вот только с результативностью в Кубке у команды настоящая беда. В 2 матчах турнира москвичи забили всего 1 мяч.

    И уж точно «красно-синие» сыграют на своих козырях. Да и защитник Игорь Дивеев демонстрирует по истине форвардовскую результативность, отличившись уже 4 голами в 6 матчах РПЛ.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА в чемпионате в среднем забивает 2 гола за матч

    • Грозненцы в среднем забивают менее гола за матч

    • «Ахмат» пропускает в среднем почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.95 и 1.88.

    Прогноз: Москвичи смотрятся сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    ЦСКА наверняка постарается поправить свое положение в группе Кубка, да и оборона соперника ошибается чересчур часто.

    Ставка: Победа ЦСКА за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.01

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    «Ахмат» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на футбол. Поправит ли ЦСКА свои дела в Кубке?
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