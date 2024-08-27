В четвёртом отборочном раунде Лиги чемпионов 27 августа пройдет матч «Зальцбург» — «Динамо» Киев. Начало — в 22:00 Ставка и прогноз на матч «Зальцбург» — «Динамо» Киев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зальцбург»

Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Австрии, «Зальцбург» стартовал с трёх побед в сезоне: были обыграны ЛАСК (1:0), «Линц» (5:1) и «Грацер» (3:2).

Последние матчи: «Зальцбург» начал свой путь в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. На этой стадии австрийцы обыграли «Твенте» из Нидерланд (2:1 — дома, 3:3 — в гостях).

Австрийский клуб в шаге от выхода в основной этап Лиги чемпионов. Дело в том, что футболисты «Зальцбурга» выиграли у киевского «Динамо» гостевую игру (2:0).

Не сыграют: С травмой бедра в лазарете «Зальцбурга» находится бразильский форвард Фернандо. У Бобби Кларка травмирована спина, а у Такумы Кавамуры есть проблемы с коленом.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Зальцбург» не проигрывает на протяжении 14 матчей: 12 побед и 2 ничьи.

«Динамо» Киев

Турнирная таблица: Киевское «Динамо» успешно начало новый сезон в чемпионате Украины, одержав две победы на старте: обыграны «Карпаты» (3:1) и «Верес» (2:1).

Последние матчи: Киевское «Динамо» стартовало в Лиге чемпионов со второго отборочного раунда. На этой стадии украинский клуб одержал победу над сербским «Партизаном» (6:2 — дома, 3:0 — в гостях).

В третьей стадии квалификации Лиги чемпионов «Динамо» выиграло у шотландского «Рейнджерса» (1:1 — дома, 2:0 — в гостях).

В матче против «Зальцбурга» киевское «Динамо» потерпело первое поражение в новом футбольном сезоне (0:2). Украинскому клубу будет сложно вернуться в игру в ответном поединке.

Не сыграют: С травмой плеча из строя киевского клуба выбыл защитник Макисм Дьячук, а у нападающего Матвея Пономаренко — травмирована лодыжка.

Состояние команды: У киевского «Динамо» прервалась шестиматчевая беспроигрышная серия: 5 побед и 1 ничья.

Статистика для ставок

Прервалась шестиматчевая беспроигрышная серия киевского «Динамо»

Беспроигрышная серия «Зальцбурга» составляет 14 матчей: 12 побед и 2 ничьи

«Динамо» Киев — «Зальцбург» (0:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зальцбург» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.47, а победа «Динамо» Киев — в 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.29 соответственно.

Прогноз: «Зальцбург» сейчас на ходу и навряд ли отдаст добытое преимущество в первой игре сопернику из Киева. Австрийский клуб как минимум предстоящий поединок не проиграет.

Ставка: Фора «Зальцбурга» (-1) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В матчах с участием «Динамо» в среднем забивается по три мяча, так что в предстоящем матче Лиги чемпионов можно сыграть на тотале поединка.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.95.