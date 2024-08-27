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    Совершит ли киевское «Динамо» камбэк?

    Зальцбург — Динамо Киев: прогноз и ставка

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    «Спартак» — «Динамо» Киев
    В четвёртом отборочном раунде Лиги чемпионов 27 августа пройдет матч «Зальцбург» — «Динамо» Киев. Начало — в 22:00 Ставка и прогноз на матч «Зальцбург» — «Динамо» Киев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 27 Августа 2024 года

    Зальцбург

  • Зальцбург
    •  Зальцбург 22:00 Динамо К

    Динамо К

  • Киев
    •

    «Зальцбург»

    Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Австрии, «Зальцбург» стартовал с трёх побед в сезоне: были обыграны ЛАСК (1:0), «Линц» (5:1) и «Грацер» (3:2).

    Последние матчи: «Зальцбург» начал свой путь в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. На этой стадии австрийцы обыграли «Твенте» из Нидерланд (2:1 — дома, 3:3 — в гостях).

    Зальцбург — Динамо К: коэффициенты букмекеров

    Австрийский клуб в шаге от выхода в основной этап Лиги чемпионов. Дело в том, что футболисты «Зальцбурга» выиграли у киевского «Динамо» гостевую игру (2:0).

    Не сыграют: С травмой бедра в лазарете «Зальцбурга» находится бразильский форвард Фернандо. У Бобби Кларка травмирована спина, а у Такумы Кавамуры есть проблемы с коленом.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Состояние команды: «Зальцбург» не проигрывает на протяжении 14 матчей: 12 побед и 2 ничьи.

    «Динамо» Киев

    Турнирная таблица: Киевское «Динамо» успешно начало новый сезон в чемпионате Украины, одержав две победы на старте: обыграны «Карпаты» (3:1) и «Верес» (2:1).

    Последние матчи: Киевское «Динамо» стартовало в Лиге чемпионов со второго отборочного раунда. На этой стадии украинский клуб одержал победу над сербским «Партизаном» (6:2 — дома, 3:0 — в гостях).

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    • В третьей стадии квалификации Лиги чемпионов «Динамо» выиграло у шотландского «Рейнджерса» (1:1 — дома, 2:0 — в гостях).

    В матче против «Зальцбурга» киевское «Динамо» потерпело первое поражение в новом футбольном сезоне (0:2). Украинскому клубу будет сложно вернуться в игру в ответном поединке.

    Не сыграют: С травмой плеча из строя киевского клуба выбыл защитник Макисм Дьячук, а у нападающего Матвея Пономаренко — травмирована лодыжка.

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    Состояние команды: У киевского «Динамо» прервалась шестиматчевая беспроигрышная серия: 5 побед и 1 ничья.

    Статистика для ставок

    • Прервалась шестиматчевая беспроигрышная серия киевского «Динамо»

    • Беспроигрышная серия «Зальцбурга» составляет 14 матчей: 12 побед и 2 ничьи

    • «Динамо» Киев — «Зальцбург» (0:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зальцбург» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.47, а победа «Динамо» Киев — в 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.29 соответственно.

    Прогноз: «Зальцбург» сейчас на ходу и навряд ли отдаст добытое преимущество в первой игре сопернику из Киева. Австрийский клуб как минимум предстоящий поединок не проиграет.

    Ставка: Фора «Зальцбурга» (-1) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: В матчах с участием «Динамо» в среднем забивается по три мяча, так что в предстоящем матче Лиги чемпионов можно сыграть на тотале поединка.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.95.

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    «Зальцбург» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на футбол. Совершит ли киевское «Динамо» камбэк?
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