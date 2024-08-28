Ноттингем Форест
Ньюкасл
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Ноттингем Форест» только начинает борьбу в Кубке английской Лиги, где уже сыграли один раунд.
Команда после двух туров нового сезона английской Премьер-лиги занимает седьмую позицию благодаря тому, что набрала четыре очка.
Ноттингем Форест — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура АПЛ клуб на выезде обыграл «Саутгемптон» (1:0).
Перед этим в стартовом туре английской Премьер-лиги коллектив разошелся миром на своем поле с «Борнмутом» — 1:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх (в двух контрольных и двух официальнах), «Ноттингем Форест» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.
Это говорит о неплохих шансах «Лесников» если не на победу, то по крайней мере на ничью в основное время поединка.
Два гола команды в АПЛ новой кампании забивали разные игроки.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Ньюкасл», как и его нынешний соперник, также только начинает выступления в Кубке Лиги.
Команда после двух туров нового сезона английской Премьер-лиги занимает шестую позицию благодаря тому, что также набрала четыре очка.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура Премьер-лиги клуб на чужом поле разошелся миром с «Борнмутом» (1:1).
Перед этим в стартовом туре английской Премьер-лиги коллектив обыграл на своем поле «Саутгемптон» — 1:0.
Не сыграют: травмированных игроко нет, дисквалифицирован — Шер.
Состояние команды: в четырех последних поединках, два из которых были товарищескими, «Ньюкасл» ни разу не проиграли при трех победах и одной ничьей.
Это говорит о хороших шансах гостей на успех, пусть даже грядущая игра пройдет на поле непростого соперника, который находится в неплохой форме.
Два гола команды в АПЛ нового сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок на матч «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл»
- в четырех из пяти последних матчей «Ноттингем Форест» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Ньюкасла» забивала только одна команда
- в трех из четырех последних матчей «Ньюкасл» выиграл.
Прогноз и ставка на матч «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл»
Коэффициенты букмекеров матча «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл»: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.60, победа «Ноттингем Форест» — в 3.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.25.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. Так было и в двух из четырех их последних выездных поединков.
И хотя в четырех последних играх хозяева не уступали своим соперникам, более высокий класс их оппонента обещает здесь стать решающим фактором.
Ставка: «Ньюкасл» победит за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Ноттингем Форест».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.25
- 2.05Спартак — Динамо Махачкала: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.90Зальцбург — Динамо Киев: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.18Ахмат — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как