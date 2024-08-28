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    Выйдет ли «Ньюкасл» в 3-й раунд Кубка Лиги?

    Ноттингем Форест — Ньюкасл: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.15. 28.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл»
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    Энтони Гордон («Ньюкасл»)
    28 августа во 2-м раунде Кубка английской Лиги по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 28 Августа 2024 года

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 22:00 Ньюкасл

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
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    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Ноттингем Форест» только начинает борьбу в Кубке английской Лиги, где уже сыграли один раунд.

    Команда после двух туров нового сезона английской Премьер-лиги занимает седьмую позицию благодаря тому, что набрала четыре очка.

    Ноттингем Форест — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура АПЛ клуб на выезде обыграл «Саутгемптон» (1:0).

    Перед этим в стартовом туре английской Премьер-лиги коллектив разошелся миром на своем поле с «Борнмутом» — 1:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх (в двух контрольных и двух официальнах), «Ноттингем Форест» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

    Это говорит о неплохих шансах «Лесников» если не на победу, то по крайней мере на ничью в основное время поединка.

    Два гола команды в АПЛ новой кампании забивали разные игроки.

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Ньюкасл», как и его нынешний соперник, также только начинает выступления в Кубке Лиги.

    Команда после двух туров нового сезона английской Премьер-лиги занимает шестую позицию благодаря тому, что также набрала четыре очка.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура Премьер-лиги клуб на чужом поле разошелся миром с «Борнмутом» (1:1).

    Перед этим в стартовом туре английской Премьер-лиги коллектив обыграл на своем поле «Саутгемптон» — 1:0.

    Не сыграют: травмированных игроко нет, дисквалифицирован — Шер.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, два из которых были товарищескими, «Ньюкасл» ни разу не проиграли при трех победах и одной ничьей.

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    Это говорит о хороших шансах гостей на успех, пусть даже грядущая игра пройдет на поле непростого соперника, который находится в неплохой форме.

    Два гола команды в АПЛ нового сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок на матч «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл»

    • в четырех из пяти последних матчей «Ноттингем Форест» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Ньюкасла» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Ньюкасл» выиграл.

    Прогноз и ставка на матч «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл»

    Коэффициенты букмекеров матча «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл»: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.60, победа «Ноттингем Форест» — в 3.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.25.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. Так было и в двух из четырех их последних выездных поединков.

    И хотя в четырех последних играх хозяева не уступали своим соперникам, более высокий класс их оппонента обещает здесь стать решающим фактором.

    Ставка: «Ньюкасл» победит за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Ноттингем Форест».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.25

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    «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 28.08.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Ньюкасл» в 3-й раунд Кубка Лиги?
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