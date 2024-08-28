28 августа во 2-м раунде Кубка английской Лиги по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» только начинает борьбу в Кубке английской Лиги, где уже сыграли один раунд.

Команда после двух туров нового сезона английской Премьер-лиги занимает седьмую позицию благодаря тому, что набрала четыре очка.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура АПЛ клуб на выезде обыграл «Саутгемптон» (1:0).

Перед этим в стартовом туре английской Премьер-лиги коллектив разошелся миром на своем поле с «Борнмутом» — 1:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх (в двух контрольных и двух официальнах), «Ноттингем Форест» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохих шансах «Лесников» если не на победу, то по крайней мере на ничью в основное время поединка.

Два гола команды в АПЛ новой кампании забивали разные игроки.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл», как и его нынешний соперник, также только начинает выступления в Кубке Лиги.

Команда после двух туров нового сезона английской Премьер-лиги занимает шестую позицию благодаря тому, что также набрала четыре очка.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура Премьер-лиги клуб на чужом поле разошелся миром с «Борнмутом» (1:1).

Перед этим в стартовом туре английской Премьер-лиги коллектив обыграл на своем поле «Саутгемптон» — 1:0.

Не сыграют: травмированных игроко нет, дисквалифицирован — Шер.

Состояние команды: в четырех последних поединках, два из которых были товарищескими, «Ньюкасл» ни разу не проиграли при трех победах и одной ничьей.

Это говорит о хороших шансах гостей на успех, пусть даже грядущая игра пройдет на поле непростого соперника, который находится в неплохой форме.

Два гола команды в АПЛ нового сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок на матч «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл»

в четырех из пяти последних матчей «Ноттингем Форест» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Ньюкасла» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Ньюкасл» выиграл.

Прогноз и ставка на матч «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл»

Коэффициенты букмекеров матча «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл»: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.60, победа «Ноттингем Форест» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.25.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. Так было и в двух из четырех их последних выездных поединков.

И хотя в четырех последних играх хозяева не уступали своим соперникам, более высокий класс их оппонента обещает здесь стать решающим фактором.

Ставка: «Ньюкасл» победит за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Ноттингем Форест».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.25