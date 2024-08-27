В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке России и квалификации Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Акрон» — «Зенит»

Футбол. Кубок России

«Акрон» в Кубке России уже набирал очки. Ранее команда победила «Факел» со счетом 2:1. На данный момент у «Акрона» три балла.

Вряд ли «Акрон» преподнесет сенсацию в противостоянии с «Зенитом». Действующий обладатель трофея намного выше классом. Шансы «Акрона» на победу нельзя назвать высокими.

«Зенит» в Кубке России уже набрал шесть очков. Команда уверенно лидирует в своем квартете. Ранее удалось одолеть «Факел» и «Рубин». В этих встречах «Зенит» не пропустил ни одного гола.

Букмекеры не сомневаются в победе «Зенита». Скорее всего, Сергей Семак выпустит резервистов, но им абсолютно по силам одолеть «Акрон».

Прогнозы и ставки на футбол

Ставка: Победа «Зенита» за 1.43.

«Галатасарай» — «Янг Бойз»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Галатасарай» разочаровал фанатов в первом матче. В Швейцарии команда уступила со счетом 2:3. Теперь турецкий клуб нацелен взять реванш в родных стенах.

В новом чемпионате Турции «Галатасарай» стартовал успешно. Были одержаны две победы. Ранее команда взяла верх над «Хатайспором» и «Коньяспором», набрав шесть очков.

«Янг Бойз» в августе провел четыре встречи. Команда в текущем месяце еще ни разу не проиграла. 17 августа «Янг Бойз» разгромил клуб «Прентз-Нанда» со счетом 10:0 в Кубке Швейцарии. Затем была победа над «Галатасараем».

В матче с турецким клубом голы забили Жоэль Монтейро (дубль) и Филип Угринич. В Стамбуле будет крайне сложный матч. Букмекеры уверены в проходе «Галатасарая».

Ставка: Победа «Галатасарая» за 1.91.

«Спарта» — «Мальмё»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Спарта» близка к тому, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Первый матч с «Мальмё» остался за пражским коллективом. Чешский клуб победил в Швеции со счетом 2:0.

Для «Спарты» главная задача — не растерять добытое ранее преимущество. На своем поле пражская команда вряд ли будет играть первым номером. Прежде всего «Спарта» заинтересована не пропустить.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Мальмё» в ответном матче нужно бросать все силы в атаку. Других вариантов нет. Если шведы не победят с разницей минимум в два гола, то не попадут в Лигу чемпионов.

Букмекеры не верят в успех «Мальмё». Вероятность того, что гости обыграют «Спарту» в Праге, невысокая. Но закрываться в обороне точно никто не будет.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.68.

Общий коэффициент — 4.58.