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    «Зенит» выиграет третий матч в Кубке России, «Спарта» и «Мальмё» не станут закрываться в обороне

    Экспресс дня 27 августа. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 27 августа
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    Сергей Семак
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке России и квалификации Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Акрон» — «Зенит»

    Футбол. Кубок России

    «Акрон» в Кубке России уже набирал очки. Ранее команда победила «Факел» со счетом 2:1. На данный момент у «Акрона» три балла.

    Вряд ли «Акрон» преподнесет сенсацию в противостоянии с «Зенитом». Действующий обладатель трофея намного выше классом. Шансы «Акрона» на победу нельзя назвать высокими.

    «Зенит» в Кубке России уже набрал шесть очков. Команда уверенно лидирует в своем квартете. Ранее удалось одолеть «Факел» и «Рубин». В этих встречах «Зенит» не пропустил ни одного гола.

    Букмекеры не сомневаются в победе «Зенита». Скорее всего, Сергей Семак выпустит резервистов, но им абсолютно по силам одолеть «Акрон».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Ставка: Победа «Зенита» за 1.43.

    «Галатасарай» — «Янг Бойз»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Галатасарай» разочаровал фанатов в первом матче. В Швейцарии команда уступила со счетом 2:3. Теперь турецкий клуб нацелен взять реванш в родных стенах.

    В новом чемпионате Турции «Галатасарай» стартовал успешно. Были одержаны две победы. Ранее команда взяла верх над «Хатайспором» и «Коньяспором», набрав шесть очков.

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  • 22/08/2024

    • «Янг Бойз» в августе провел четыре встречи. Команда в текущем месяце еще ни разу не проиграла. 17 августа «Янг Бойз» разгромил клуб «Прентз-Нанда» со счетом 10:0 в Кубке Швейцарии. Затем была победа над «Галатасараем».

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    В матче с турецким клубом голы забили Жоэль Монтейро (дубль) и Филип Угринич. В Стамбуле будет крайне сложный матч. Букмекеры уверены в проходе «Галатасарая».

    Ставка: Победа «Галатасарая» за 1.91.

    «Спарта» — «Мальмё»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Спарта» близка к тому, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Первый матч с «Мальмё» остался за пражским коллективом. Чешский клуб победил в Швеции со счетом 2:0.

    Для «Спарты» главная задача — не растерять добытое ранее преимущество. На своем поле пражская команда вряд ли будет играть первым номером. Прежде всего «Спарта» заинтересована не пропустить.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Мальмё» в ответном матче нужно бросать все силы в атаку. Других вариантов нет. Если шведы не победят с разницей минимум в два гола, то не попадут в Лигу чемпионов.

    Букмекеры не верят в успех «Мальмё». Вероятность того, что гости обыграют «Спарту» в Праге, невысокая. Но закрываться в обороне точно никто не будет.

    Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.68.

    Общий коэффициент — 4.58.

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    Экспресс дня 27 августа: прогноз, ставка (4.58), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Экспресс. «Зенит» выиграет третий матч в Кубке России, «Спарта» и «Мальмё» не станут закрываться в обороне
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