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    Коклен: Попасть в Лигу чемпионов — это нечто особенное

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    Полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 в серии пенальти) в финале Лиги Европы.

    Франсис Коклен
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    Франсис Коклен

    «Прекрасное чувство! Это был сложный матч. Мы знали, что будет очень тяжело против такой мощной команды, как "Манчестер Юнайтед".

    Попасть в Лигу чемпионов — это нечто особенное. Это также первый трофей для клуба, так что ощущения просто великолепные.

    В конце концов победитель забирает все. "Манчестер Юнайтед" давил, и нам пришлось попотеть, чтобы добиться результата.

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    • Серия пенальти — всегда лотерея. И мы очень рады, что выиграли ее. Теперь постараемся хорошо отпраздновать, потому что это грандиозное событие для клуба и для всех нас», — приводит слова Коклена официальный сайт УЕФА.

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