Коклен: Попасть в Лигу чемпионов — это нечто особенное

Франсис Коклен Фото: globallookpress.com
«Прекрасное чувство! Это был сложный матч. Мы знали, что будет очень тяжело против такой мощной команды, как "Манчестер Юнайтед".
Попасть в Лигу чемпионов — это нечто особенное. Это также первый трофей для клуба, так что ощущения просто великолепные.
В конце концов победитель забирает все. "Манчестер Юнайтед" давил, и нам пришлось попотеть, чтобы добиться результата.
Серия пенальти — всегда лотерея. И мы очень рады, что выиграли ее. Теперь постараемся хорошо отпраздновать, потому что это грандиозное событие для клуба и для всех нас», — приводит слова Коклена официальный сайт УЕФА.