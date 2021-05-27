Эмери: «Вильярреал» заслужил победу в финале Лиги Европы

Главный тренер «Вильярреала»прокомментировал победу своей команды в Лиге Европы.

В финале «Вильярреал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 по пенальти)

«Я очень счастлив! Эти игроки очень много работали в течение всего сезона ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся "Вильяреалом".

Я думаю, что мы заслужили победу. Соперником был "Манчестер Юнайтед", но сегодня мы выдали очень конкурентный матч.

Этот клуб уже играл в Лиге чемпионов, и мы будем наслаждаться этим турниром. Я хочу выигрывать Лигу Европы, но я также хочу играть в Лиге чемпионов. Будем наслаждаться этим моментом вместе с нашими болельщиками и семьями завтра», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.