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    Эмери: «Вильярреал» заслужил победу в финале Лиги Европы

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    Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды в Лиге Европы.

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    В финале «Вильярреал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 по пенальти)

    «Я очень счастлив! Эти игроки очень много работали в течение всего сезона ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся "Вильяреалом".

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    • Я думаю, что мы заслужили победу. Соперником был "Манчестер Юнайтед", но сегодня мы выдали очень конкурентный матч.

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    • Этот клуб уже играл в Лиге чемпионов, и мы будем наслаждаться этим турниром. Я хочу выигрывать Лигу Европы, но я также хочу играть в Лиге чемпионов. Будем наслаждаться этим моментом вместе с нашими болельщиками и семьями завтра», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

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