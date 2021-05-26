ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельКого подпишет «Челси»? Холанн, Кейн и Райс — в шорт-листе
  • 20:31
    • «Интер» объявил об уходе Конте
  • 18:34
    • Сборная России победила Данию на ЧМ-2021 и возглавила группу А
  • 20:43
    • «Барса», «Юве» и «Реал» ответили УЕФА на возбуждения дисциплинарного дела из-за Суперлиги
  • 19:09
    • Азмун признан лучшим игроком сезона в РПЛ
  • 18:10
    • Промес вошел в заявку Голландии на Евро-2020, Вильена не попал в список
    Все новости спорта

    «Барса», «Юве» и «Реал» ответили УЕФА на возбуждения дисциплинарного дела из-за Суперлиги

    Футбол Европейская Суперлига УЕФА Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Реал Мадрид Серия A Футбол Италии Ювентус Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Мадридский «Реал», «Барселона» и туринский «Ювентус» выступили с совместным заявлением после возбуждения УЕФА против них дисциплинарного дела из-за Суперлиги Европы.

    Жоан Лапорта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жоан Лапорта

    О создании Суперлиги с участием 12 топ-команд было объявлено 19 апреля, но через два дня ее приостановили.

    Девять клубов объявили о выходе из проекта, однако «Ювентус», «Реал» и «Барселона» отказались от этого. По данным СМИ, эти клубы могут быть исключены из еврокубков на два года.

    «ФК "Барселона", "Ювентус" и "Реал Мадрид" хотят заявить о своем категорическом неприятии настойчивого принуждения, используемого УЕФА по отношению к трем из числа наиболее важных организаций в истории футбола.

    Такое тревожащее отношение представляет собой вопиющее нарушение решения суда, который уже четко предупредил УЕФА о необходимости воздержаться от любого наказания клубов-основателей Суперлиги, пока судебное разбирательство продолжается.

    Таким образом, возбуждение УЕФА дисциплинарного дела непостижимо и является прямой атакой на принцип верховенства закона, который мы, граждане Европейского Союза, создали демократическим путем. Также это представляет собой неуважение к авторитету суда.

    С самого начала Суперлига продвигалась с целью улучшения ситуации в европейском футболе посредством постоянного диалога с УЕФА и с целью повысить интерес к спорту и предложить болельщикам наилучшее шоу.

    Эта цель должна быть достигнута в рамках принципов устойчивости и солидарности, особенно в нынешней сложной экономической ситуации, в которой сейчас находятся многие европейские клубы.

    Вместо того чтобы найти пути модернизации футбола посредством открытого диалога, УЕФА ожидает, что мы отменим текущие судебные разбирательства, ставящие под сомнение их монополию на европейский футбол.

    "Барселона", "Ювентус" и "Реал Мадрид", клубы, которым уже больше ста лет, не приемлют никаких форм принуждения или недопустимого давления, и в то же время твердо готовы обсудить срочные решения, которые сейчас необходимы футболу — уважительно и посредством диалога.

    Либо мы реформируем футбол, либо мы станем свидетелями его неминуемого краха», — говорится в заявлении клубов.

    Ранее УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов в качестве наказания заплатит благотворительный взнос в размере 15 миллионов евро на развитие футбола по всей Европе.

    Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Добавит ли Эмери еще один кубок ЛЕ в свою коллекцию?
  • «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Великобритания «засушит» игру с Белоруссией?
  • Белоруссия — Великобритания. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сможет ли Швеция выиграть у Чехии?
  • Швеция — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.41
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Белоруссия — Великобритания
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:15
    •  1.73
  • Прогноз на матч США — Латвия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Фламенго — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лейкерс — Финикс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Венеция — Читтаделла
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры