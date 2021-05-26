Парехо: У «МЮ» очень крутая команда, особенно нападение

Полузащитникподелился ожиданиями от финала Лиги Европы против

«Мы сыграем с "Манчестер Юнайтед", который, полагаю, был главным фаворитом Лиги Европы с тех пор, как перебрался сюда из Лиги чемпионов. Это очень крутая команда, особенно что касается нападения.

У нее блестящие футболисты: Эдинсон Кавани, Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Поль Погба… Но мы будем играть так же, как и в любом другом матче. Сделаем ставку на командную игру», — цитирует Парехо официальный сайт УЕФА.

Решающий матч турнира состоится в среду, 26 мая в Гданьске.