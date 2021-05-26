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    Парехо: У «МЮ» очень крутая команда, особенно нападение

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    Полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

    Дани Парехо
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    Дани Парехо

    «Мы сыграем с "Манчестер Юнайтед", который, полагаю, был главным фаворитом Лиги Европы с тех пор, как перебрался сюда из Лиги чемпионов. Это очень крутая команда, особенно что касается нападения.

    У нее блестящие футболисты: Эдинсон Кавани, Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Поль Погба… Но мы будем играть так же, как и в любом другом матче. Сделаем ставку на командную игру», — цитирует Парехо официальный сайт УЕФА.

    Решающий матч турнира состоится в среду, 26 мая в Гданьске.

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