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    Евсеев возглавит «Шинник»

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    Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев возглавит ярославский «Шинник», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Вадим Евсеев
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    Вадим Евсеев

    По данным издания, в понедельник, 31 мая, тренер приедет в Ярославль для подписания контракта. Его кандидатура согласована и одобрена на всех уровнях.

    Евсеев сменит на посту главного тренера Юрия Газзаева, под руководством которого команда заняла в ФНЛ последнее 22-е место и вылетела в ПФЛ.

    Задачей 45-летнего специалиста на новом посту будет возвращение команды вФН

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    • 45-летний Евсеев работал в «Уфе» с марта 2019-го по октябрь 2020 года. Ранее он также был главным тренером в «Амкаре» и «СКА-Хабаровске».

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