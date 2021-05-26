Евсеев возглавит «Шинник»

По данным издания, в понедельник, 31 мая, тренер приедет в Ярославль для подписания контракта. Его кандидатура согласована и одобрена на всех уровнях.

Евсеев сменит на посту главного тренера Юрия Газзаева, под руководством которого команда заняла в ФНЛ последнее 22-е место и вылетела в ПФЛ.

Задачей 45-летнего специалиста на новом посту будет возвращение команды вФН

45-летний Евсеев работал в «Уфе» с марта 2019-го по октябрь 2020 года. Ранее он также был главным тренером в «Амкаре» и «СКА-Хабаровске».