Полузащитник ЦСКА отправился на операцию в Германию

Футболисту московского ЦСКАпотребовалась операция, игрок отправился в Германию, об этом сообщил главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов.

Отметим, что он не выходил на поле с марта.

«Мы связывались с Бактиером, в частности, говорили с ним за день до вылета в Германию на операцию. Он лично позвонил, сказал, что приняли решение об операции. Я поддержал его, сказал, чтобы не переживал — молодой возраст, организм окрепший, он должен перенести это стойко.

Думаю, чем быстрее сделают операцию, тем быстрее пойдет восстановление и дальнейшее возвращение в строй. Мы договорились, что после операции он выйдет со мной на связь, отправит сообщение, как все прошло. Но пока вестей от него не было», — цитирует Байсуфинова Vesti.kz.

В минувшем сезоне 23-летний казахстанец провел 29 матчей за ЦСКА, в которых забил гол и сделал три результативные передачи.