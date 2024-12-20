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    «Бавария» — «Лейпциг». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 15-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг»

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    «Бавария» на своем поле сыграет с «Лейпцигом» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Бавария»

    «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 33 очка в 14-ти матчах. На счету мюнхенской команды 10 побед, 3 ничьи и одно поражение с разнице забитых и пропущенных мячей 42:12.

    На прошлой неделе команда под руководством Венсана Компани впервые проиграла в текущем сезоне Бундеслиги, уступив в гостях «Майнцу» в матче 14-го тура (1:2). До этого «Бавария» одержала победы над «Хайденхаймом» (4:2) и «Аугсбургом» (3:0), а между ними была ничья с дортмундской «Боруссией» (1:1).

    Перед проигранным матчем с «Майнцем» мюнхенцы со счетом 5:1 разгромили «Шахтер» в Лиге Чемпионов. Эта победа позволила «Баварии» подняться на 10-е место в турнирной таблице.

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    «Лейпциг»

    «Лейпциг» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, записав на свой счет 27 очков в 14-ти матчах. Команда из одноименного города одержала 8 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 23:15.

    В ноябре коллектив Марко Розе не смог выиграть ни один из 4-х матчей в Бундеслиге, но зато в декабре выбил 6 очков и 6-ти. Сначала «Лейпциг» уверенно обыграл в гостях «Хольштайн» (2:0), а в крайнем туре дома сломил сопротивление «Айнтрахта» (2:1).

    «Лейпциг» полностью провалил текущий сезон Лиги Чемпионов. «Красные быки» проиграли все шесть матчей и потеряли шансы на попадание в топ-24 за два тура до окончания общего этапа.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне Бундеслиги встреча в Лейпциге завершилась со счетом 2:2, а в Мюнхене победу отпраздновали хозяева поля — 2:1.

    В последних 10-ти матчах на счету «Баварии» 5 побед, «Лейпциг» оказался сильнее в 2-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «Лейпциг» с коэффициентом 2.04.

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