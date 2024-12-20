20 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «РБ Лейпциг». Начало встречи — 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: после 14 туров «Бавария» уверенно лидирует в таблице Бундеслиги с 33 очками.

Последние матчи: в предыдущей игре команда Венсана Компани потерпела первое поражение в чемпионате в гостях от «Майнца». Соперник был заряжен и выиграл абсолютно по делу, поразив ворота в каждом из таймов. «Бавария» смогла забить гол престижа в самом конце встречи после точного удара Лероя Зане.

Ранее была разгромная победа в гостях над «Шахтером» (5:1) и «Хайденхаймом» (4:2).

Не сыграют: травмированы Нойер, Кейн, Коман, Станишич, Ито, Дэвис, Паильинья. Под вопросом участие Бойя и Гнабри.

Состояние команды: в последнее время игра «Баварии» немного потускнела и стали появляться проблемы в защиты, которые, казалось, ушли после назначения на пост главного тренера Компани. Также сказывается огромное количество травмированных, особенно чувствительной стала потеря Кейна, без него в атаке все стало печально и нет агрессии. Мюллер все-таки уже не способен быть примой в нападении.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: пока «РБ Лейпциг» идет на четвертом месте в таблице Бундеслиги с 27 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 14-м туре подопечные Марко Розе смогли обыграть прямого конкурента «Айнтрахт» со счетом 2:1, достав его в таблице. Игра проходила под диктовку «РБ Лейпцига» и итоговый счет стал абсолютно закономерным. На 19-й минуте счет открыл Шешко, соперник смог отыграться в конце первого тайма, но 51-й минуте Опенда принес победу своей команде.

До этого «Лейпциг» проиграл в Лиге чемпионов «Астон Вилле» (2:3) и победил в чемпионате «Хольштайн» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Эльмас и Поульсен, под вопросом выход Айдара и Люкеба.

Состояние команды: после спада в прошлом месяце «РБ Лейцпиг» снова смог прийти в себя и одержать серию побед в чемпионате и Кубке Германии. Правда, в ЛЧ дела идут гораздо хуже, и команда потеряла шансы выйти в плей-офф. Тем не менее, Розе смог пока обезопасить себя от отставки и вздохнуть намного свободнее. Матч против «Баварии» очень важен в плане борьбы за медали и дальнейшей судьбы главного тренера.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Бавария» дома выиграла со счетом 2:1

Матч в Лейпциге завершился ничейным исходом (2:2)

В позапрошлом сезоне «Лейпциг» выиграл в Суперкубке (3:0) и в гостях (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Баварии» дают 1,35, а на «РБ Лейпциг» — 8,40, ничью букмекеры оценивают в 6,20.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,94, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,92.

Прогноз: сейчас «Бавария» не настолько сильнее «РБ Лейпцига», чтобы давать такое преимущество в линии. А с учетом всех потерь и беспомощности в атаке в отсутствии Кейна гости вполне могут добиться как минимум ничейного исхода. Пусть обычно мюнхенцы гораздо мощнее сморятся на своем поле.

Основная ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой +1,5 за 2,04.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что команда Розе не проиграет. Она точно сейчас ничем не хуже «Байера» и «Майнца», которые победили недавно «Баварию».

Дополнительная ставка: «РБ Лейпциг» не проиграет за 3,40.