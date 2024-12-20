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    «РБ Лейпциг» готов удивить фаворита

    «Бавария» — «РБ Лейпциг». Ставка (к. 2.04) и прогноз на чемпионат Германии 20 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «РБ Лейпциг»
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    Беньямин Шешко
    20 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «РБ Лейпциг». Начало встречи — 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Декабря 2024 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 22:30 РБ Лейпциг

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •

    «Бавария»

    Турнирное положение: после 14 туров «Бавария» уверенно лидирует в таблице Бундеслиги с 33 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре команда Венсана Компани потерпела первое поражение в чемпионате в гостях от «Майнца». Соперник был заряжен и выиграл абсолютно по делу, поразив ворота в каждом из таймов. «Бавария» смогла забить гол престижа в самом конце встречи после точного удара Лероя Зане.

    Бавария — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

    Ранее была разгромная победа в гостях над «Шахтером» (5:1) и «Хайденхаймом» (4:2).

    Не сыграют: травмированы Нойер, Кейн, Коман, Станишич, Ито, Дэвис, Паильинья. Под вопросом участие Бойя и Гнабри.

    Состояние команды: в последнее время игра «Баварии» немного потускнела и стали появляться проблемы в защиты, которые, казалось, ушли после назначения на пост главного тренера Компани. Также сказывается огромное количество травмированных, особенно чувствительной стала потеря Кейна, без него в атаке все стало печально и нет агрессии. Мюллер все-таки уже не способен быть примой в нападении.

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: пока «РБ Лейпциг» идет на четвертом месте в таблице Бундеслиги с 27 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 14-м туре подопечные Марко Розе смогли обыграть прямого конкурента «Айнтрахт» со счетом 2:1, достав его в таблице. Игра проходила под диктовку «РБ Лейпцига» и итоговый счет стал абсолютно закономерным. На 19-й минуте счет открыл Шешко, соперник смог отыграться в конце первого тайма, но 51-й минуте Опенда принес победу своей команде.

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    До этого «Лейпциг» проиграл в Лиге чемпионов «Астон Вилле» (2:3) и победил в чемпионате «Хольштайн» (2:0).

    Не сыграют: травмированы — Эльмас и Поульсен, под вопросом выход Айдара и Люкеба.

    Состояние команды: после спада в прошлом месяце «РБ Лейцпиг» снова смог прийти в себя и одержать серию побед в чемпионате и Кубке Германии. Правда, в ЛЧ дела идут гораздо хуже, и команда потеряла шансы выйти в плей-офф. Тем не менее, Розе смог пока обезопасить себя от отставки и вздохнуть намного свободнее. Матч против «Баварии» очень важен в плане борьбы за медали и дальнейшей судьбы главного тренера.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Бавария» дома выиграла со счетом 2:1

    • Матч в Лейпциге завершился ничейным исходом (2:2)

    • В позапрошлом сезоне «Лейпциг» выиграл в Суперкубке (3:0) и в гостях (3:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Баварии» дают 1,35, а на «РБ Лейпциг» — 8,40, ничью букмекеры оценивают в 6,20.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,94, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,92.

    Прогноз: сейчас «Бавария» не настолько сильнее «РБ Лейпцига», чтобы давать такое преимущество в линии. А с учетом всех потерь и беспомощности в атаке в отсутствии Кейна гости вполне могут добиться как минимум ничейного исхода. Пусть обычно мюнхенцы гораздо мощнее сморятся на своем поле.

    Основная ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой +1,5 за 2,04.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что команда Розе не проиграет. Она точно сейчас ничем не хуже «Байера» и «Майнца», которые победили недавно «Баварию».

    Дополнительная ставка: «РБ Лейпциг» не проиграет за 3,40.

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    «Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 20.12.2024. Прогнозы на футбол. «РБ Лейпциг» готов удивить фаворита
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