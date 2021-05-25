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    Пау Торрес: К счастью, Эмери часто выигрывал этот турнир, он подготовит нас

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    Защитник «Вильяреала» Пау Торрес поделился ожиданиями от противостояния с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы.

    Пау Торрес
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    Пау Торрес

    Решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет 26 мая в польском Гданьске.

    «Когда ты в финале, то неизбежно играешь с сильнейшим. Но мы будем спокойны. Мы видели ролики с "МЮ" и знаем его сильные стороны.

    Я играл против Германии, мы выбили "Арсенал", я тренируюсь каждый день с Жераром Морено, который один из лучших в Европе, так что мы будем готовы.

    К счастью, тренер часто выигрывал этот турнир. Он подготовит нас должным образом. Мы полностью уверены в его плане на игру. Нам предстоит важный матч, но мотивация и жажда победы позволит справиться с возможным нервозом.

    Мы должны перевести игру в те зоны, в которых мы, возможно, будем иметь преимущество. И мы должны контролировать мяч, чтобы они бегали за ним», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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