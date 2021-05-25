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    Сульшер: В финале шансы всегда 50 на 50, но я уверен, что мы готовы

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтенд» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от противостояния с «Вильяррелом» в финале Лиги Европы, который пройдет 26 мая в Гданьске.

    Оле-Гуннар Сульшер
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    Оле-Гуннар Сульшер

    «Мы хорошо подготовились. Антони [Марсьяль] не успел восстановиться, Фил [Джонс] тоже, понятно, не сыграет.

    Гарри [Магуайр] сегодня только начинает пробежки по бровке. Вероятно, он попытается что-то сделать и внести какой-то вклад, но в остальном состав выглядит достойно.

    Думаю, когда игроки почувствовали вкус успеха, дальше ситуация может складываться по двум сценариям.

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    • Можно либо успокоиться и наслаждаться былыми успехами, либо ощутить еще больший голод, который всегда будет только усиливаться.

    Эта группа футболистов работает вместе полтора года. Следующий шаг для них — получить удовольствие от игры такого калибра.

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    У меня достаточно уверенности. Я заметил, что внутри игроков что-то растет. Они становятся все более стойкими к неудачам. Я уверен, что как команда мы готовы к этому.

    Всегда сложно оставлять игроков вне состава. Финал — награда за все, что ты делал по ходу сезона.

    Если мне надо выбрать кого-то из двух футболистов на одну позицию, в конце сезона все решает их текущее состояние. Проведем последнюю тренировку и сформируем команду на завтра.

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    • Каждый игрок, который выходит в финал, ждет победы и испытывает давление. Мы планируем выиграть, рассчитываем на победу, но я уверен, что Унай [Эмери] со своими игроками чувствуют то же самое.

    Путь был долгим. В финале шансы всегда 50 на 50. Может случиться все, что угодно. Но я уверен, что мы готовы.

    Вы сможете оценить сезон после завтрашней игры. Мы вернемся домой счастливыми, только если победим завтра», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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