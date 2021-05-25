Сергеев признан лучшим игроком сезона в ФНЛ

ФНЛ назвала лучших игроков и тренеров минувшего сезона в первом дивизионе.

Лучший игрок: форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Он забил 40 голов и побил рекорд Андрея Федькова по голам за сезон в первой лиге.

Лучший тренер: Игорь Осинькин.

Лучший полузащитник: хавбек «Крыльев Советов» Антон Зиньковский (37 матчей, 10 голов, 8 голевых передач).

Лучший защитник: Кирилл Гоцук из «Нижнего Новгорода» (40 матчей, 5 голов, 9 попаданий в сборную тура).

Лучший вратарь: Ростислав Солдатенко из «Алании» (40 матчей, 36 пропущенных голов, 17 сухих матчей).

Лучший молодой футболист: полузащитник «Краснодара-2» Эдуард Сперцян (32 матча, 16 голов, 4 голевых передачи).

Лучший легионер: нападающий «Оренбурга» Джоэл Фамейе (32 матча, 12 голов, 4 голевых передачи).

Открытие сезона: форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьев, который по ходу сезона перешел из «Волгаря» (39 матчей, 24 гола, 4 голевых передачи).