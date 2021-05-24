Черышев присоединился к сборной России

Полузащитник «Валенсии»присоединился к сборной России, которая проводит сбор в Австрии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы.

Команда тренируется в Нойштифте с утра воскресенья 23 мая, куда приехала днем ранее, после перелета из Москвы в Инсбрук.

Ожидается, что полузащитники Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Аталанта») приедут в Австрию во вторник, 25 мая.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 городах с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России сыграет против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).