«Бохум» и «Гройтер Фюрт» вернулись в первую Бундеслигу

В Германии завершился турнир второй Бундеслиги, по итогам 34 туров которого первое место занял «Бохум», набрав 67 очков.

В заключительном матче сезона победитель второго немецкого дивизиона обыграл дома «Зандхаухен» со счетом 3:1 . В составе гостей весь матч на поле провел российский защитник Александр Жиров.

Футбол. Германия. Вторая Бундеслига Бохум — Зандхаузен 3:1 Голы: 1:0 Милош Пантович (29'), 1:1 Kevin Behrens (60'), 2:1 Энтони Лосийя (78'), 3:1 Роберт Жуль (87') Бохум: Патрик Древес, Данило Соарес, Херберт Бокхорн, Максим Лайч (Saulo Decarli, 89'), Армель Белла-Котчап, Эрхан Машович, Энтони Лосийя (Константинос-Вассилиос Ламбропулос, 90'), Геррит Хольтман (Soma Novothny, 90'), Милош Пантович (Silvere Ganvoula M'boussy, 75'), Роберт Жуль, Симон Цоллер (Tarsis Bonga, 90') Зандхаузен: Стефанос Капино, Aleksandr Zhirov, Gerrit Nauber, Philipp Klingmann (Robin Scheu, 53'), Janik Bachmann, Julius Biada (Enrique Pena Zauner, 84'), Erik Zenga, Nikolas Nartey, Ivan Paurevic (Denis Linsmayer, 75'), Даниэль Кейта-Рюэль, Kevin Behrens Предупреждения: Erik Zenga (86'), Роберт Жуль (88')

Вторым стал «Гройтер Фюрт», заработав 64 очка, а третьим финишировал «Хольштайн Киль» (62). «Зандхаузен» стал 15-м и сохранил прописку во втором по значимости турнире Германии.

В следующем сезоне «Бохум» и «Гройтер Фюрт» сыграют в элитном дивизионе, заменив бременский «Вердер» и «Шальке», которые заняли 17-е и 18-е место в завершившемся чемпионате Германии.

«Хольштайн» встретится в стыковых матчах с «Кельном», финишировавшим 16-м в первой Бундеслиге. Игры пройдут 26 и 29 мая соответственно в Кельне и Киле.

«Бохум» не играл в первой Бундеслиге с 2010 года, а «Гройтер Фюрт» вылетел из элитного дивизиона по итогам сезона-2012/13.