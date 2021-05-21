ФИФА изучит возможность проведения чемпионата мира раз в два года

Федерация футбола Саудовской Аравии на ежегодном конгрессе ФИФА внесла предложение о проведении чемпионата мира каждые два года, информирует SkySports.

Предложение SAFF поддержали 166 национальных федераций, 22 федерации выступили против.

«Мы считаем, что будущее футбола находится на критическом этапе. Многие проблемы, с которыми сейчас столкнулся футбол, усугубляются пандемией», — сказал президент SAFF Ясир Аль-Мисехаль.

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал предложение «красноречивым и обстоятельным» и пообещал изучить возможность его воплощения в жизнь.

Напомним, что сейчас чемпионат мира проводится каждые четыре года, ближайший пройдет в 2022 году в Катаре.