ФИФА изучит возможность проведения чемпионата мира раз в два года

Джанни Инфантино Фото: globallookpress.com
Предложение SAFF поддержали 166 национальных федераций, 22 федерации выступили против.
«Мы считаем, что будущее футбола находится на критическом этапе. Многие проблемы, с которыми сейчас столкнулся футбол, усугубляются пандемией», — сказал президент SAFF Ясир Аль-Мисехаль.
Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал предложение «красноречивым и обстоятельным» и пообещал изучить возможность его воплощения в жизнь.
Напомним, что сейчас чемпионат мира проводится каждые четыре года, ближайший пройдет в 2022 году в Катаре.