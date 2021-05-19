ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лужники»Прощай, Черкизово. «Локомотив» собрался переезжать в «Лужники»
  • 22:56
    • «Арсенал» вырвал победу у «Кристал Пэлас», Пепе оформил дубль
  • 22:35
    • «Зенит» вырвал победу у ЦСКА и сравнял счет в полуфинале Единой Лиги ВТБ
  • 21:56
    • «Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле», Регилон забил автогол
  • 21:42
    • Колесников завоевал золото ЧЕ на дистанции 100 метров вольным стилем
  • 21:24
    • Российские пловцы взяли золото в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на ЧЕ
    Все новости спорта

    Ребров покинет «Ференцварош» по окончании сезона

    Футбол Ференцварош
    Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров уйдет из команды по окончании сезона, сообщил президент венгерского клуба Габор Кубатов.

    Сергей Ребров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Ребров

    По словам функционера в интервью Origo, 46-летний украинский специалист заявил о намерении уйти после завершения сезона еще 10 февраля.

    Преемник Реброва пока не назван. По данным источника, им может стать австриец Петер Штегер, работающий с венской «Аустрией».

    С момента прихода Реброва в команду «Ференцварош» три сезона подряд выигрывает золотые медали национального чемпионата.

    В минувшем сезоне «Ференцварош» пробился в основную стадию Лиги чемпионов, но занял четвертое место, выступая в квартете с «Ювентусом», «Барселоной» и киевским «Динамо».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аталанта» обыграет «Ювентус» в финале Кубка Италии?
  • «Аталанта» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Ливерпуль» снова выиграет?
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Сможет ли «ПСЖ» без Неймара обыграть «Монако» в финале Кубка Франции?
  • «Монако» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.67
  • Экспресс дня 20 мая
  • Завтра в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вашингтон — Индиана
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Торонто — Монреаль
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Айлендерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Барселона Гуаякиль
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Олимпия Асунсьон — Интернасьонал
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры