Ребров покинет «Ференцварош» по окончании сезона

Главный тренер «Ференцвароша»уйдет из команды по окончании сезона, сообщил президент венгерского клуба

По словам функционера в интервью Origo, 46-летний украинский специалист заявил о намерении уйти после завершения сезона еще 10 февраля.

Преемник Реброва пока не назван. По данным источника, им может стать австриец Петер Штегер, работающий с венской «Аустрией».

С момента прихода Реброва в команду «Ференцварош» три сезона подряд выигрывает золотые медали национального чемпионата.

В минувшем сезоне «Ференцварош» пробился в основную стадию Лиги чемпионов, но занял четвертое место, выступая в квартете с «Ювентусом», «Барселоной» и киевским «Динамо».