Ребров покинет «Ференцварош» по окончании сезона

Сергей Ребров Фото: globallookpress.com
По словам функционера в интервью Origo, 46-летний украинский специалист заявил о намерении уйти после завершения сезона еще 10 февраля.
Преемник Реброва пока не назван. По данным источника, им может стать австриец Петер Штегер, работающий с венской «Аустрией».
С момента прихода Реброва в команду «Ференцварош» три сезона подряд выигрывает золотые медали национального чемпионата.
В минувшем сезоне «Ференцварош» пробился в основную стадию Лиги чемпионов, но занял четвертое место, выступая в квартете с «Ювентусом», «Барселоной» и киевским «Динамо».