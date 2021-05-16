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    ПСЖ — Реймс прямая трансляция 16.05.2021, смотреть онлайн

    ПСЖ — Реймс: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

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    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «ПСЖ» — «Реймс» во французской Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Реймс» — «ПСЖ» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПСЖ» — «Реймс». Коэффициент ставки — 1.90.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «ПСЖ»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ПСЖ — Реймс.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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