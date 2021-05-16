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    «ПСЖ» — «Реймс». Прогноз (к. 1.90) и ставки на чемпионат Франции 16 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Реймс»
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    ПСЖ
    В рамках 37-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле против «Реймса». Матч пройдет 16 мая, начало — в 22:00 мск. «ПСЖ» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Мая 2021 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.12
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  • 10.00
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  • 20.00
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    «Пари Сен-Жермен»

    В апреле подопечные Маурисио Почеттино на выезде победили «Метц» (3:1) в чемпионате и на своем поле проиграли «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче ЛЧ — 1:2.

    Затем ПСЖ дома одолел «Ланс» (2:1) в матче Лиги 1, но вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Ман Сити» в ответном полуфинальном матче на выезде — 0:2.

    В последних матчах парижане в рамках лиги 1 сыграли на выезде вничью с «Ренном» (1:1), а в полуфинале Кубка Франции одолели на выезде «Монпелье» — 2:2 (6:5 по пенальти).

    Все прогнозы на Лигу 1

    После 36 туров Лиги 1 ПСЖ с 76 очками идет вторым, на 3 балла отставая от «Лилля». Разница мячей 80-28, Мбаппе забил 25, еще 12 у Кина, 8 у Неймара. Матч пропустят Кимпембе, Верратти и Бернат.

    «Реймс»

    В апреле у «Реймса» началась безвыигрышная серия, стартовавшая с ничьей в домашнем матче против «Ренна» (2:2). Затем на выезде красно-белые разошлись миром с «Ниццей» (0:0).

    После этого подопечные Давида Гиона сыграли домашнюю «сухую» ничью с «Метцем», а вот «Марселю» на своем поле они уступили со счетом 1:3.

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  • 10/05/2021

    • В последних матчах «Реймс» на выезде поделил очки с «Нимом» (2:0), а в домашнем матче с «Монако» проиграл со счетом 0:1.

    После 36 туров «Реймс» с 42 очками на 13-м месте . Разница мячей 41-44, Булайе Диа забил 14 голов. Не сыграют Бериша, Думбия, Лопи и Ндиайе.

    Прогноз и ставка

    На победу «ПСЖ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.130, на ничью в основное время — 9.40, а на победу «Реймса» — 22.00.

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    В первом круге ПСЖ победил в гостях 2:0. В прошлом сезоне «Реймс» проиграл 0:2 в гостях в чемпионате и 0:3 дома в полуфинале Кубка Франции.

    Парижане выиграли в пяти из шести последних матчах с «Реймсом», потерпев одно поражение. Прогнозируем, что ПСЖ победит.

    Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 2.34 и ТБ 2,5 за 1.40.

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