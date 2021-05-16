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    «Шеффилд Юнайтед» победил «Эвертон»

    «Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед»: счет матча 0:1, обзор голов

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    В матче 36-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» на выезде обыграл «Эвертон» со счетом 1:0.

    «Шеффилд Юнайтед»
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    «Шеффилд Юнайтед»

    Единственный мяч в этой встрече забил Даниэль Джеббисон, отличившийся в начале первого тайма.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Шеффилд Юнайтед 0:1
    Гол: 0:1 Daniel Jebbison (7') Эвертон: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт (Гилфи Сигурдссон, 46'), Майкл Кин, Бен Годфри, Аллан, Ришарлисон, Лука Динь, Абдулайе Дукуре (Андре Гомеш, 78'), Хамес Родригес (Бернард, 78'), Шеймус Коулман, Доминик Калверт-Льюин Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Крис Башам, Джон Иган, Джек Робинсон, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Джон Флек, Оливер Норвуд, Бен Осборн, Дэвид Макголдрик, Daniel Jebbison Предупреждения: Крис Башам (26'), Хамес Родригес (66'), Джордж Балдок (81'), Джек Робинсон (90')

    После этой победы гости набрали 20 очков и находятся на последнем месте в турнирной таблице АПЛ. Хозяева с 56 очками находятся на 8-й строчке.

    В следующем туре «Шеффилд Юнайтед» на выезде сыграет с «Ньюкаслом», а «Эвертон» на своем поле примет «Вулверхэмптон». Обе встречи пройдут 20 мая.

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