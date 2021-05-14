«Ювентус» попросил футболистов пойти на отсрочку зарплаты

испытывает серьезные финансовые проблемы в связи с последствиями пандемии коронавируса.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство туринского клуба даже попросило у игроков отложить выплату оклада за март, апрель, май и июнь.

Это должно помочь «Ювентусу» улучшить финансовое положение.

При этом пока нет информации, как в команде отреагировали на эту просьбу.

В прошлом году футболисты «Ювентуса» дали согласие на отсрочку выплат, что позволило клубу сэкономить 90 миллионов евро за соответствующий финансовый год.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» по окончании текущего сезона.