ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Расклады РПЛ: кто попадет в еврокубки и кто вылетит?
  • 10:27
    • Загитова и Медведева не вошли в состав сборной России на следующий сезон
  • 12:59
    • Опелка вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
  • 12:37
    • «Ювентус» попросил футболистов пойти на отсрочку зарплаты
  • 11:57
    • «Зенит» может возглавить тренер «Порту» Консейсау
  • 08:40
    • Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
    Все новости спорта

    «Ювентус» попросил футболистов пойти на отсрочку зарплаты

    Футбол Ювентус Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Ювентус» испытывает серьезные финансовые проблемы в связи с последствиями пандемии коронавируса.

    Криштиану Роналду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду

    Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство туринского клуба даже попросило у игроков отложить выплату оклада за март, апрель, май и июнь.

    Это должно помочь «Ювентусу» улучшить финансовое положение.

    При этом пока нет информации, как в команде отреагировали на эту просьбу.

  • Сага о Суперлиге продолжается. Будут ли «Реал», «Барселона» и «Юве» дисквалифицированы?
  • Ответы на главные вопросы о ситуации, которая сложилась вокруг Суперлиги
  • 12/05/2021

    • В прошлом году футболисты «Ювентуса» дали согласие на отсрочку выплат, что позволило клубу сэкономить 90 миллионов евро за соответствующий финансовый год.

    Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» по окончании текущего сезона.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» потеряет очки на поле «Ньюкасла»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Брага» и «Морейренсе» много не забьют
  • «Брага» — «Морейренсе». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Гуанчжоу Сити» одержит третью победу в сезоне?
  • «Гуанчжоу Сити» — «Цанчжоу Майти Лайонс». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.02
  • Экспресс дня 14 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Брага — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.50
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Сити — Цанчжоу Майти Лайонс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.54
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •  2.52
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Атланта — Монреаль
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сонего — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры