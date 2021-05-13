«РБ Зальцбург» — чемпион Австрии восьмой раз подряд

Победив со счетом 2:0 венский «Рапид»,досрочно за два тура до финиша обеспечил чемпионский титул австрийской Бундеслиги в сезоне 2020/21

«Быки» набрали 45 очков и стали недосягаемым для ближайшего преследователя, которым является «Рапид». В активе венской команды 33 очка.

Этот трофей стал восьмым подряд для «Зальцбурга». Всего клуб становился чемпионом Австрии 15 раз. Лидером по количеству завоеванных чемпионств является венский «Рапид» (32).

Ранее «РБ Зальцбург» завоевал Кубок Австрии в восьмой раз за последние девять лет.