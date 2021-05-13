Игнатьев: «Крылья» будут достойно выступать в РПЛ

Известный тренерподелился впечатлениями от финала Кубка России, в котором «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» (3:1).

«Увиденное очень понравилось: интересный матч получился. Какие можно сделать выводы? В лице "Крыльев Советов" Премьер-лига на следующий сезон приобрела команду, которая будет достойно здесь выступать. В "Крыльях" собраны достаточно квалифицированные, креативные футболисты. При этом я вижу хорошо отлаженную командную игру.

У "Локомотива" был очень достойный соперник: по первому тайму вообще было бы очень трудно кому-то отдать предпочтение, если бы не несвойственные для команд более низкого уровня ошибки в защите. Эти детские ошибки говорят о не самом высоком уровне надежности обороны.

Что касается "Локомотива", то он грамотно использовал все те моменты, которые у него были. "Локо" выглядел надежнее, увереннее. У него, на мой взгляд, осталось больше сил на концовку матча.

В целом же матч, на мой взгляд, получился очень хорошим. Его по праву можно назвать кубковым. В том смысле, что все понимали, что в этой игре либо победа, либо ничего», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».